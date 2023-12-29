В районе горнолыжных баз ВКО спустили лавины
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Из-за резкой смены температуры, а также ветра и дождя в горных районах Восточного Казахстана наблюдалась неустойчивость в лавиноопасных районах. Спасатели приняли решение недалеко от горнолыжных баз спустить лавины, сообщает Zakon.kz.
В регионе специалистами "Казселезащиты" организован контроль за накоплением снега на лавиноопасных направлениях.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
"Для обеспечения безопасности на автодороге Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное, где расположено сразу несколько горнолыжных баз проведены профилактические спуски лавин общим объемом 3 тыс. м куб.", – рассказал руководитель ВК филиала "Казселезащита" Советбек Станбеков.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
ДЧС ВКО и ВК филиал "Казселезащита" убедительно просят граждан, любителей отдыха в горах, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.
"Прежде чем отправляться в горы, следите за прогнозом погоды и наличием штормовых предупреждений. Для этого скачайте бесплатно мобильное приложение "Дармен". Нельзя устраивать биваки, привалы, остановки на автодорогах в лавиноопасных местах. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните "112". Пресс-служба ДЧС ВКО
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области из-за непогоды закрыли 5 трасс.
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