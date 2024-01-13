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Эксперты рассказали, как имбирные пряники помогают при простуде

Эксперты рассказали, как имбирные пряники помогают при простуде Фото: pixabay
Специалисты "Роспотребнадзора" рассказали о пользе имбирных пряников и печенья, сообщает Zakon.kz

Эксперты объяснили почему так популярна эта выпечка, особенно в холодное время года. 

Имбирь является натуральным антиоксидантом и имеет противовоспалительные свойства. Он также содержит витамины B6 и C, марганец и магний. Издавна он использовался в народной медицине для смягчения симптомов простуды, облегчения пищеварения и снятия болей в горле и суставах.

Имбирные печенья и пряники содержат мед, корицу, гвоздику, мускатный орех и кардамон. Эти специи также известны своими полезными свойствами. Например, корица повышает общий тонус и устойчивость организма к различным вирусам, а гвоздика является мощным антиоксидантом.

Несмотря на все преимущества Роспотребнадзор напоминает, что имбирные печенья и пряники имеют некоторый потенциальный вред. Большинство рецептов содержат значительное количество сахара и масла. Это может привести к избыточному потреблению калорий и возможному набору веса. Вместе с этим кондитерские изделия могут содержать добавки и консерванты, которые не всегда являются полезными для здоровья.

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