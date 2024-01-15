Топ-5 вещей, которые нужно сделать в январе

Январь – это не просто первый месяц нового года, но возможность начать с чистого листа, определить цели и жить более яркой жизнью. В это время мы вдохновлены возможностями и идеями полезного досуга.

Чтобы продуктивно провести первый месяц 2024 года, Zakon.kz составил список, что сделать в январе.

Впереди целых 12 месяцев для достижения намеченных планов и возникающих идей. При этом важно, чтобы они были разбиты на все сферы жизни. Это здоровье, семья, работа, отношения, саморазвитие, финансы, развлечения и другое.



1. Освежить обстановку дома и привести в порядок мысли

Как известно, все начинается с дома, поэтому в январе предлагается провести генеральную уборку, обновить гардероб и по мере необходимости мебель. Посмотреть, какими вещами вы уже давно не пользуетесь, отдать их тому, кому они действительно нужны. В интерьере можно создать пространство для творчества, освежить постельное белье и добавить уютные детали. Обновление дома поможет чувствовать себя комфортно в новом году.

2. Позаботьтесь о здоровье

В непрерывном потоке повседневных дел легко упустить важность ухода за своим самым ценным активом – здоровьем. Занятия спортом, здоровое питание, регулярные медицинские проверки, полноценный сон помогут вам поддерживать себя в хорошей форме.

Позаботьтесь о себе и вы увидите, как здоровье станет вашим надежным союзником на пути к насыщенной жизни.

3. Активный зимний досуг: покатайтесь на коньках, лыжах или сноуборде

Не забываем про зимние развлечения, всегда нужно поддерживать внутреннего ребенка. К примеру, посетите каток в своем городе или парке. Катание на коньках – замечательное зимнее занятие, приносящее удовольствие и пользу для здоровья. Если в вашем регионе есть горы или горнолыжные курорты, отправьтесь туда, чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде и насладиться красивыми пейзажами. Для семейных идеальное развлечение с детьми – покататься на горках. Это прекрасный способ провести время на свежем воздухе. Как раз в январе открыты ледовые дворцы с тюбингами и всеми атрибутами.

4. Устройте фотосессию на снежных локациях

Зима предоставляет множество красивых и атмосферных мест для фотосессий, вот несколько идей:

Заснеженные парки.

Зимние леса и горы.

Замерзшие водоемы, если запланируете, будьте осторожны.

Освещенные трассы, красивые виды на улицы и горы.

Узкие улочки с архитектурой, покрытые снегом.

5. Распланируйте год и продолжите саморазвитие

Многие начинают январь и планирование нового года со списка книг или мест, которые посетили в ушедшем году. Это вдохновляет на предстоящий год, на новые свершения и путешествия. С чего начать планирование, подробнее можно прочитать здесь. Что касается списка книг, то в январе можно подытожить, что было прочитано за год и что хотели бы прочитать в 2024 году. Нелишним будет записаться на месячные курсы, чтобы приобрести новые навыки, например, мобилография, SMM, фотографирование, ораторское мастерство и многое другое. При этом смотреть на преподавателей, отзывы и их работы. Опирайтесь на то, что интересно именно вам.