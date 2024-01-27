Сонливость и вялое состояние: врачи рассказали о "зимнем блюзе"

Сезонное состояние, при котором характерны апатия, сонливость и физическая разбитость, специалисты называют "зимним блюзом". Об особенностях феномена рассказала российский врач-невролог, сообщает Zakon.kz.

Чаще всего "зимний блюз" сопровождает человека с ноября по март. Ученые точно не знают, почему у некоторых людей возникает сезонное аффективное расстройство, скорее всего, это связано с нарушением баланса нейромедиаторов особых веществ, которые влияют на работу мозга, рассказала невролог Екатерина Демьяновская в интервью RT.

"В развитии сезонного аффективного расстройства особенно важную роль играют серотонин и мелатонин. Серотонин также известен как "гормон счастья" – он регулирует настроение. Исследования показывают, что зимой у некоторых людей синтез этого нейромедиатора снижается. Возможно, это связано с дефицитом витамина D, который участвует в синтезе серотонина, а также другими опосредованными путями влияет на эмоциональный фон". Екатерина Демьяновская, невролог





Витамин D можно получить с едой, особенно стоит обратить внимание на жирные сорта рыбы, яичный желток и молоко и кисломолочные продукты.

"Прежде всего важно по возможности чаще бывать на свежем воздухе в течение дня. Даже зимой солнечный свет есть, хоть и менее активный. Обязательно нужно следить за своим рационом: он должен быть сбалансированным и разнообразным. В любое время года полезно есть фрукты, овощи и зелень, ограничивать простые углеводы – выпечку, сладости, фастфуд. Зимой соблюдать такую диету бывает сложно, но это поможет поддержать здоровье и чувствовать себя бодрее". Екатерина Демьяновская

Ранее стало известно, что британские ученые пришли к выводу, что при дефиците витамина С улучшить настроение помогут киви. Всего два плода в сутки восполнят нехватку аскорбиновой кислоты.