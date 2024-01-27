Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сонливость и вялое состояние: врачи рассказали о "зимнем блюзе"

Сонливость и вялое состояние: врачи рассказали о "зимнем блюзе" Фото: pixabay
Сезонное состояние, при котором характерны апатия, сонливость и физическая разбитость, специалисты называют "зимним блюзом". Об особенностях феномена рассказала российский врач-невролог, сообщает Zakon.kz.

Чаще всего "зимний блюз" сопровождает человека с ноября по март. Ученые точно не знают, почему у некоторых людей возникает сезонное аффективное расстройство, скорее всего, это связано с нарушением баланса нейромедиаторов особых веществ, которые влияют на работу мозга, рассказала невролог Екатерина Демьяновская в интервью RT.

"В развитии сезонного аффективного расстройства особенно важную роль играют серотонин и мелатонин. Серотонин также известен как "гормон счастья" – он регулирует настроение. Исследования показывают, что зимой у некоторых людей синтез этого нейромедиатора снижается. Возможно, это связано с дефицитом витамина D, который участвует в синтезе серотонина, а также другими опосредованными путями влияет на эмоциональный фон". Екатерина Демьяновская, невролог


Витамин D можно получить с едой, особенно стоит обратить внимание на жирные сорта рыбы, яичный желток и молоко и кисломолочные продукты.

"Прежде всего важно по возможности чаще бывать на свежем воздухе в течение дня. Даже зимой солнечный свет есть, хоть и менее активный. Обязательно нужно следить за своим рационом: он должен быть сбалансированным и разнообразным. В любое время года полезно есть фрукты, овощи и зелень, ограничивать простые углеводы – выпечку, сладости, фастфуд. Зимой соблюдать такую диету бывает сложно, но это поможет поддержать здоровье и чувствовать себя бодрее". Екатерина Демьяновская

Ранее стало известно, что британские ученые пришли к выводу, что при дефиците витамина С улучшить настроение помогут киви. Всего два плода в сутки восполнят нехватку аскорбиновой кислоты.

Читайте также

Психолог рассказала, что нельзя прощать мужчинам
Психолог рассказала, что нельзя прощать мужчинам
облако в форме сердца
Цените счастье: любовный гороскоп для всех знаков
Фрукт для настроения: ученые назвали богатый витаминами плод
Фрукт для настроения: ученые назвали богатый витаминами плод
Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
Миссия: какое предназначение по дате рождения
Миссия: какое предназначение по дате рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: