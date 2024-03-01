Медики рассказали, сколько белка необходимо употреблять в сутки
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В "Роспотребнадзоре" напомнили о необходимости и пользе белка для организма и норме его потребления для мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz
Как отметили эксперты, белок является строительным материалом для всех клеток, тканей и органов, а также участвует в регуляции множества процессов в организме.
Источники белка:
- Животного происхождения. Мясо, птица, рыба, молоко, яйца и молочные продукты.
- Растительного происхождения. Бобы, горох, цельные зерна, орехи, семечки и соя.
В "Роспотребнадзоре" напомнили, что польза белка в организме безусловно огромна:
- Способствует быстрому насыщению организма и длительному сохранению чувства сытости;
- Способствует укреплению мышц, увеличению их объема и силы;
- Способствует быстрому восстановлению после физической нагрузки;
- Является неотъемлемым компонентом при строительстве и регенерации клеток.
Рекомендуемая норма потребления зависит от возраста, пола, уровня физической активности и других факторов.
Обычно для взрослого человека среднего веса рекомендуется употребление примерно:
- от 75 до 114 г. белка в день для мужчин;
- от 60 до 90 г. в сутки для женщин.
Однако, эксперты попросили не переусердствовать, так как избыток белка в питании может негативно сказаться на организме.
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