Медики рассказали, сколько белка необходимо употреблять в сутки

В "Роспотребнадзоре" напомнили о необходимости и пользе белка для организма и норме его потребления для мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz

Как отметили эксперты, белок является строительным материалом для всех клеток, тканей и органов, а также участвует в регуляции множества процессов в организме.

Источники белка:

Животного происхождения. Мясо, птица, рыба, молоко, яйца и молочные продукты.

Растительного происхождения. Бобы, горох, цельные зерна, орехи, семечки и соя.

В "Роспотребнадзоре" напомнили, что польза белка в организме безусловно огромна:

Способствует быстрому насыщению организма и длительному сохранению чувства сытости;

Способствует укреплению мышц, увеличению их объема и силы;

Способствует быстрому восстановлению после физической нагрузки;

Является неотъемлемым компонентом при строительстве и регенерации клеток.

Рекомендуемая норма потребления зависит от возраста, пола, уровня физической активности и других факторов.

Обычно для взрослого человека среднего веса рекомендуется употребление примерно:

от 75 до 114 г. белка в день для мужчин;

от 60 до 90 г. в сутки для женщин.

Однако, эксперты попросили не переусердствовать, так как избыток белка в питании может негативно сказаться на организме.

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