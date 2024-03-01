Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Медики рассказали, сколько белка необходимо употреблять в сутки

Медики рассказали, сколько белка необходимо употреблять в сутки, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 04:13 Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" напомнили о необходимости и пользе белка для организма и норме его потребления для мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz

Как отметили эксперты, белок является строительным материалом для всех клеток, тканей и органов, а также участвует в регуляции множества процессов в организме.

Источники белка:

  • Животного происхождения. Мясо, птица, рыба, молоко, яйца и молочные продукты.
  • Растительного происхождения. Бобы, горох, цельные зерна, орехи, семечки и соя.

В "Роспотребнадзоре" напомнили, что польза белка в организме безусловно огромна:

  • Способствует быстрому насыщению организма и длительному сохранению чувства сытости;
  • Способствует укреплению мышц, увеличению их объема и силы;
  • Способствует быстрому восстановлению после физической нагрузки;
  • Является неотъемлемым компонентом при строительстве и регенерации клеток.

Рекомендуемая норма потребления зависит от возраста, пола, уровня физической активности и других факторов.

Обычно для взрослого человека среднего веса рекомендуется употребление примерно:

  • от 75 до 114 г. белка в день для мужчин;
  • от 60 до 90 г. в сутки для женщин.

Однако, эксперты попросили не переусердствовать, так как избыток белка в питании может негативно сказаться на организме.

Ранее мы писали о правильном питании, а точнее с чего его начать.

Читайте также

&quot;Мне все лень...&quot;, - как повысить мотивацию весной
"Мне все лень...": как повысить мотивацию весной
Компетенции
В чем особенность "круга компетенций"
Йога
Кундалини-йога положительно влияет на состояние мозга и качество памяти
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Смена часового принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились дать дней рождения
Смена часового пояса принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились даты рождения
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Казахстанские банки выступили с важным объявлением из-за смены часового пояса
Казахстанские банки выступили с важным обращением из-за смены часового пояса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: