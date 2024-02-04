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Как снизить вероятность заболевания в период эпидемии

Как снизить вероятность заболевания в период эпидемии Фото: freepik
Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о простых способах защиты во время эпидемии, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале Павлова также рассказала, как правильно носить медмаски.

"Маску нужно менять на новую каждые два-три часа. Если надеть ранее использованную маску, которая, например, завалялась у вас в кармане, то вреда будет больше, чем пользы. Здоровому человеку носить маску не стоит, это не эффективно. Прикрывать лицо должен именно заболевший. При желании можно нанести на маску несколько капель эфирного масла для обеззараживания.

Подходят следующие масла:

  • цитрусовые
  • хвойные
  • эвкалипт
  • тимьян
  • шалфей
  • герань
  • чайное дерево

Павлова также призывает ограничить контакты с больными людьми. "Если вы живете вместе, то постарайтесь не подходить ближе, чем на метр", – написала специалист.

Эксперт отметила важность мытья рук, хорошего сна, разнообразного питания и физической активности. Павлова рекомендует ограничить употребление алкоголя в период эпидемии, поскольку спиртное снижает иммунитет. Кроме того, она советует регулярно проводить влажную уборку и проветривание помещений.

Для поддержания иммунитета можно принимать различные добавки, в том числе Омега-3, поливитамины, китайский лимонник и женьшень, добавила эндокринолог.

Ранее врач назвала пять способов снизить риск инфаркта миокарда.

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