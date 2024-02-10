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Какие продукты помогут избавиться от жира на животе

советы, врач Фото: pixabay
Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что употребление некоторых продуктов по вечерам способно помочь в решении проблем с излишним или недостаточным весом, которые зачастую связаны с гормоном кортизолом, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет "Газета.Ru".

"Вырабатывается кортизол на голод, на гипогликемию. Поэтому, если вы часто в стрессе, трудно засыпаете или просыпаетесь по ночам, вам не подходят низкоуглеводные диеты", – цитирует эксперта издание.

Янг пояснила, что кортизол вырабатывается в надпочечниках, которые не могут полноценно функционировать без углеводной составляющей пищи, и тем самым способен влиять на углеводный обмен.

Для улучшения ситуации с уровнем данного гормона она посоветовала употреблять только полезные углеводы, добавляет издание. В частности, избежать скачков кортизола и получить качественный сон поможет добавление в рацион сезонных корнеплодов, отметила эндокринолог.

Ранее Екатерина Янг рассказала о неочевидных симптомах воспаления в организме, с которыми можно бороться с помощью обычных полезных продуктов, если выстраивать свой рацион грамотною

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