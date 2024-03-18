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Специалисты рассказали об ошибках в питании во время Великого поста

Специалисты рассказали об ошибках в питании во время Великого поста, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 03:42 Фото: freepik
В "Роспотребнадзоре" дали несколько рекомендаций постящимся, сообщает Zakon.kz.

А точнее в "Роспотребнадзоре" напомнили об основных ошибках постящихся:

  • Резкое исключение животной пищи приводит к обострению хронических заболеваний, нарушению углеводного баланса в сторону гипогликемии, что проявляется резкой слабостью, потливостью, головной болью, нередко обмороками.
  • Избыток углеводистой еды и продуктов с "пустыми" калориями. Она имеют несбалансированный состав, практически лишенный витаминов, минералов, белка и клетчатки, и высокую калорийность. Избыточное поступление углеводов ведет к обострению инфекционных и аллергических заболеваний.
  • Лишенный разнообразия рацион. Следует стремиться к разнообразию рациона. Овощи: капуста, брокколи, морковь, свекла, тыква. Фрукты: яблоки, груши, гранат, хурма, цитрусовые, виноград. Бобовые: горох, нут, чечевица, соя, фасоль. Крупы: гречневая, овсяная, ячневая, пшенная, кукурузная, киноа, булгур.

"Помните, что в правилах поста православной церкви указаны наиболее строгие ограничения, на которые следует ориентироваться, но не воспринимать их как непреложный закон, не допускающий исключений", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы писали, что у православных Казахстана 18 марта начался Великий пост. Он предшествует Светлому празднику Пасхи. Сколько продлится пост, каково его значение в православном мире, каковы требования к его соблюдению.

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