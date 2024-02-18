Верь в чудеса: любовный гороскоп на 18 февраля

Астрологи выпустили любовный гороскоп для всех знаков зодиака. Звезды советуют уделять больше внимания своей второй половинке, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овен будет обеспокоен давлением со стороны своего любимого человека, который может попытаться навязать свое мнение или заставить действовать так, как выгодно ему. Что ж, сегодня Овен не готов идти на компромисс и тем более покорно уступать. Это может привести к противостоянию и спорам, однако если аргументы Овна разумны, его партнеру рано или поздно придется их принять. В дальнейшем это позволит избежать многих проблем в отношениях.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня Тельцу стоит сделать что-то приятное для себя. Давно пора! Иначе он просто себя загонит. Тельцу не кажется, что в последнее время у него слишком много обязательств перед другими и слишком мало – перед самим собой? Настало время это изменить: расслабиться, посвятить этот день отдыху вместе со своим любимым человеком. Если же сегодня внимания Тельца настоятельно требует работа или срочные дела – имеет смысл взять отгул или даже небольшой отпуск.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня день обещает Близнецам равновесие и гармонию чувств в общении со своим любимым человеком. Есть все возможности для того, чтобы их партнер чувствовал себя наверху блаженства, а Близнецы, в свою очередь, получили максимум восхитительных ощущений от него! Даже если в последнее время не все в отношениях Близнецов было гладко или у них с их партнером просто не хватало времени друг на друга, сегодня – праздник нежности, романтики и любви, пропустить который было бы глупо.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Раку надо постараться найти со своим любимым человеком общий язык. Звезды подсказывают, что в настоящий момент у них разный взгляд на отношения: Рак настроен достаточно серьезно, в отличие от его партнера. Чтобы прийти к общему знаменателю, сегодня необходимо по душам поговорить. Раку стоит рассказать своему любимому человеку о своих чувствах, но и не забыть обсудить с ним сугубо земные, материальные аспекты отношений.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня и в ближайшие дни главным словом в любви для Льва должно стать "компромисс"! Безусловно, он не обязан уступать своему любимому человеку всегда и даже может немного поспорить о том, как провести выходные или какие покупки сделать. Однако если Лев увидит, что его партнер воспринял что-то слишком близко к сердцу – не стоит дразнить его и играть на его нервах, сегодня для этого не лучший день. Льву стоит пойти на уступки или хотя бы сделать вид. А еще лучше – найти вариант, который устроит обоих.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Дева может испытывать желание поспорить, и это не лучшим образом скажется на ее общении с любимым человеком. Вряд ли ей удастся скрыть от своего партнера тот факт, что она не в духе. Однако чтобы не возникло недоразумений, стоит поделиться своими мыслями и чувствами с близким человеком: ему так важно знать, что Дева раздражена на обстоятельства, а не на него! Если же Дева сегодня не развеет его опасений, любимый человек будет иметь полное моральное право обидеться на нее.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня звезды в делах любовных призывают Весы прислушаться к тому, что посоветуют знакомые и друзья. Считается, что отношения и чувства – это та область, где надо доверять лишь своему сердцу. Однако если Весы зашли в тупик или не знают, как вести себя дальше, сегодня можно принять во внимание опыт тех, кто согласен им поделиться. Возможно, Весам повезет, и им дадут готовый дельный совет. А даже если нет – в разговоре им может прийти в голову отличная идея, которой есть смысл воспользоваться.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня звезды обещают Скорпиону в любви достаточно необычный и противоречивый день. В какой-то момент ему может показаться, что его сражение за сердце любимого человека проиграно. Однако опускать руки рано – Скорпиону надо приготовиться к тому, что сегодня ситуация в любой момент может в корне измениться. Есть шанс, что все лучшее в этих отношениях еще впереди, и у Скорпиона будет возможность в этом убедиться.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня и в ближайшие дни звезды советуют Стрельцу в любви не форсировать события. Даже если он точно знает, что надо делать, и рвется в бой, пока ему лучше умерить свой пыл, а еще лучше – остановиться. Сегодня своим напором Стрелец может отпугнуть человека, которого любит. Так что до поры до времени не стоит давать воли своим могучим чувствам, а то есть риск получить прямо противоположный результат.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня в делах любовных Козерогу пора признаться себе в чем-то важном. Стоит ли прятать от себя свои истинные чувства, тем более что рано или поздно они все равно станут очевидными – и для него, и для других? Так что лучшее, что может сделать Козерог, – это посвятить сегодняшний день самокопанию и психоанализу. Надо хотя бы попытаться понять настоящие мотивы собственных поступков, и тогда Козерог, возможно, узнает о себе и о своем избраннике то, чего совсем не ожидал.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня звезды советуют Водолею поделиться со своим любимым человеком своими самыми сокровенными фантазиями. Это будет особенно кстати, если его отношения сейчас переживают период застоя или даже упадка. Когда терять нечего, самое время приобретать! Водолею стоит сегодня узнать о том, чего его партнер хочет в своих самых смелых мечтах, и в ответ поделиться своими желаниями. Это поможет обоим преодолеть кризис и вдохнет страсть и чувственность в отношения.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня у Рыб хороший день для того, чтобы подумать над перспективами отношений со своим любимым человеком. Есть ли у них будущее? Или они уже давно и незаметно для обоих зашли в тупик? Если сегодня Рыбы честно ответят для себя на эти вопросы, им станет ясно, как действовать дальше. Тем более что практика показывает: почти из всякого тупика можно найти выход, особенно если дело касается чувств. Главное, не прятать голову в песок от накопившихся проблем, а пытаться их решить, чтобы в итоге прийти к устраивающему обоих компромиссу.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.