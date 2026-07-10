Назван продукт, который может заранее укрепить иммунитет к сезону гриппа и ОРВИ

Российский врач-педиатр Юлия Андреева раскрыла, какой продукт может заранее укрепить иммунитет к осени, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости специалист уточнила, что речь идет о рыбе.

"Треска – один из немногих белковых продуктов, который разрешен с самого маленького возраста. При этом она содержит важные нутриенты для иммунитета. Начинайте вводить эту рыбу в рацион в июле, за 5-6 недель до начала осени, чтобы к сентябрю эти микроэлементы полностью интегрировались в защитные системы организма", – цитирует издание Юлию Андрееву 10 июля 2026 года.

Треска, по словам врача, содержит в себе самое эффективное сочетание селенонеина, таурина и витамина А – все это поможет снизить риск заболевания гриппом и ОРВИ.

Она рекомендует есть треску 2-3 раза в неделю. Этого, как считает Юлия Андреева, достаточно, чтобы поддержать и укрепить иммунитет к началу осени.

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