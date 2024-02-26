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Как не допустить появления целлюлита: рекомендации нутрициолога

Появление целлюлита Фото: pixabay
Целлюлит способен испортить даже самую идеальную фигуру. Появлению "апельсиновой корки" на теле предшествует множества факторов. Один из них – неправильное питание, сообщает Zakon.kz.

Повлиять на уменьшение целлюлита могут продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Поэтому в рацион рекомендуется включить жирную рыбу, печень трески и грецкие орехи. Из напитков полезные свойства окажет зеленый чай и обычная питьевая вода. А вот какие продукты питания нежелательны в рационе, изданию АиФ рассказала нутрициолог Екатерина Кузина.

Продукты с высоким содержанием сахара. К примеру, газировка, выпечка, торты легко превращаются в целлюлит.

Вредные продукты

Фото: pixabay

Фастфуд и полуфабрикаты. Замороженные и прочие готовые обеды и закуски могут вызвать воспаление в организме, что приводит к появлению целлюлита.

Вредная еда

Фото: pixabay

Колбасные изделия. В их составе зачастую наблюдается повышенное содержание соли, что задерживает воду в организме и, как следствие, делает целлюлит ярко выраженным.

Вредная еда

Фото: pixabay

Жиры. Маргарин и майонез замедляют кровообращение и приводят к накоплению жира в организме. Итог – "апельсиновая корка" в самом расцвете.

Вредная еда

Фото: pixabay

Алкоголь. Регулярное потребление алкоголя подавляет выработку коллагена и ухудшает состояние кожи, вызывая появление целлюлита.

Вредная еда

Фото: pixabay

Кофеин и его содержащие. Кофе, крепкий чай, какао и другие напитки с содержанием кофеина – в запретном списке. Потому что нарушение кровоснабжения сильно воздействует на подкожную клетчатку.

Вредная еда

Фото: pixabay

Недостаток или избыток некоторых питательных элементов могут тоже стать причиной временных неудобств, а затем и вовсе вызвать различные заболевания. А распространенный в последнее время тренд на правильное питание подразумевает не только желание, но и знания. Поэтому лучше заранее узнать, с чего начать правильное питание.

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