В чем особенность "круга компетенций"

Многие часто задаются вопросом, что лучше – продолжать заниматься тем, что уже получается, или расширять область своих знаний и умений? Одни советуют добиваться успехов в своей нише, другие рекомендуют выходить из зоны комфорта. Разрешит эту дилемму "круг компетенций", сообщает Zakon.kz.

Впервые этот термин применил Уоррен Баффетт. Он советовал знать свой "круг компетенций" и четко придерживаться его границ. Вместе с Чарльзом Мангером они инвестировали только в те сектора экономики, которые были им абсолютно понятны. Баффетт опирался на свои объективные плюсы, и это помогло ему избежать головокружения от финансовых побед.

Чтобы обозначить свой "круг компетенций", необходимо понять, в какой сфере являетесь экспертом. Нужно максимально непредвзято проанализировать свой профессиональный путь, образование, квалификацию. Процесс самопознания позволит найти области, в которых вы обладаете глубокими знаниями, и области, в которых разбираетесь поверхностно.

Баффетт и Мангер убеждены, что ключ к успеху – это оставаться внутри своего "круга компетенций". Когда вы точно знаете свои сильные стороны и избегаете незнакомых областей, это позволяет существенно снижать риски. Если какая-то возможность находится вне вашего круга, от нее лучше просто отказаться. Это убережет от провала. Кроме того, когда эксперт четко знает свои достоинства, это дает ему конкурентное преимущество и не позволяет допускать досадные ошибки.

Чтобы использовать свой "круг компетенций" на полную мощность, нужно найти баланс между честным принятием своих способностей и стратегическим желанием расширить кругозор. И здесь пригодится принцип Парето, согласно которому 20% усилий дают 80% результата. Только в немного измененном виде: 80% времени работать внутри своего "круга", а 20% отдавать изучению неизвестных сфер.

Есть и другие рекомендации экспертов, в частности, по разумной и неразумной экономии.