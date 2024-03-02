Сколько фруктов в день нужно для профилактики гиповитаминоза
Как пишут "Известия", чаще всего дефициту витаминов подвержены люди старше 65 лет, новорожденные, после операций, с заболеваниями ЖКТ и злоупотребляющие алкоголем.
По словам специалиста, даже самый простой сбалансированный рацион способен дать человеку все нужные его организму элементы.
Чтобы предотвратить дефицит витаминов, нужно ежедневно употреблять:
- пять или больше порций овощей или фруктов,
- два-три молочных или кисломолочных продукта,
- два-три продукта с высоким содержанием белка (например, рыбу, мясо, яйца или бобовые культуры),
- а также три-четыре цельнозерновых продукта (паста, крупы, зерновой хлеб).
Врач также развеяла распространенный миф о том, что в современных продуктах не содержится достаточно витаминов. По ее словам, это не подтверждается научными исследованиями. Эксперт уточнила, что стоит быть аккуратнее и с витаминными добавками же, так как они могут навредить здоровью, если принимать их без назначения врача.
Ранее медики рассказали, сколько белка необходимо употреблять в сутки.
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