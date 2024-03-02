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Сколько фруктов в день нужно для профилактики гиповитаминоза

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 01:58 Фото: pixabay
Врач-эндокринолог Кристина Чепыгова рассказала о том, что дефицит витаминов и микроэлементов в организме не зависит от времени года, а восполнять его нужно правильным питанием, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", чаще всего дефициту витаминов подвержены люди старше 65 лет, новорожденные, после операций, с заболеваниями ЖКТ и злоупотребляющие алкоголем.

По словам специалиста, даже самый простой сбалансированный рацион способен дать человеку все нужные его организму элементы.

Чтобы предотвратить дефицит витаминов, нужно ежедневно употреблять:

  • пять или больше порций овощей или фруктов,
  • два-три молочных или кисломолочных продукта,
  • два-три продукта с высоким содержанием белка (например, рыбу, мясо, яйца или бобовые культуры),
  • а также три-четыре цельнозерновых продукта (паста, крупы, зерновой хлеб).

Врач также развеяла распространенный миф о том, что в современных продуктах не содержится достаточно витаминов. По ее словам, это не подтверждается научными исследованиями. Эксперт уточнила, что стоит быть аккуратнее и с витаминными добавками же, так как они могут навредить здоровью, если принимать их без назначения врача.

Ранее медики рассказали, сколько белка необходимо употреблять в сутки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Елена Беляева
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