Эндокринолог рассказала, чем опасны ополаскиватели для полости рта
Как отметила в своем Telegram-канале доктор Янг, ополаскиватели могут уничтожить не только плохие, но и полезные бактерии в ротовой полости.
"К примеру, от них погибают бактерии, вырабатывающие оксид азота, который участвует в процессах обмена веществ и регулирует уровень сахара в крови. В дальнейшем это может стать одной из причин ожирения и сахарного диабета", - написала она.
По ее словам у здорового человека даже утром после сна не должно изо рта плохо пахнуть. В связи с этим она призвала разобраться, что вызывает запах, и посоветовала попробовать не есть за два часа до сна и облегчить ужин, заменить простые углеводы в рационе на сложные, подкислять пищу и наладить кислотность желудочного сока, а также проверить зубы у стоматолога.
Ранее мы писали о правильном питании и с чего его начать.