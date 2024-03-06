Эндокринолог рассказала, чем опасны ополаскиватели для полости рта

Российский врач-эндокринолог Екатерина Янг заявила, что при использовании ополаскивателя для рта можно получить больше вреда, чем пользы. Большинство из них содержат спирт и поэтому вызывают сухость слизистой, что является фактором, поддерживающим воспаление, сообщает Zakon.kz.

Как отметила в своем Telegram-канале доктор Янг, ополаскиватели могут уничтожить не только плохие, но и полезные бактерии в ротовой полости.

"К примеру, от них погибают бактерии, вырабатывающие оксид азота, который участвует в процессах обмена веществ и регулирует уровень сахара в крови. В дальнейшем это может стать одной из причин ожирения и сахарного диабета", - написала она.

По ее словам у здорового человека даже утром после сна не должно изо рта плохо пахнуть. В связи с этим она призвала разобраться, что вызывает запах, и посоветовала попробовать не есть за два часа до сна и облегчить ужин, заменить простые углеводы в рационе на сложные, подкислять пищу и наладить кислотность желудочного сока, а также проверить зубы у стоматолога.

Ранее мы писали о правильном питании и с чего его начать.