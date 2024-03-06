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Казахстанцам напомнили простые правила безопасности по защите персональных данных

Казахстанцам напомнили простые правила безопасности по защите персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 19:22 Фото: freepik
В АО "Государственная техническая служба" (ГТС) Комитета национальной безопасности Казахстана 6 марта 2024 года из-за участившихся случаев утечки персональных данных граждан напомнили простые правила безопасности по их защите, сообщает Zakon.kz.

В ГТС отметили, что защитить свои данные на 100% получится вряд ли, но можно будет снизить вероятность успешной атаки. Для этого надо соблюдать ряд простых правил:

  1. Не пишите ПИН-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде, кроме банкоматов и POS-терминалов.
  2. Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в Сети и не передавайте в мессенджерах даже хорошо знакомым вам людям. Если кто-то хочет перевести вам деньги, обычно в Казахстане ему нужен только номер карты или просто ваш номер телефона.
  3. Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.
  4. Не публикуйте свои личные и банковские данные в Интернете, не теряйте из виду свою карту при проведении платежей в кафе/ресторане.
  5. Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется вводить персональную информацию либо финансовые реквизиты.
  6. Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка.
  7. Заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в Интернете. Пополняйте ее только непосредственно перед проведением покупки.
  8. Подключите сервис SMS/Push-уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по вашим картам.
  9. Внимательно читайте содержимое SMS/Push-сообщений, если пришло сообщение об операции, которую вы не совершали – не вводите пароль и оперативно позвоните в банк.
  10. Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники.
  11. Узнайте в банке и при наличии возможности попросите включить функцию 3D-Secure (Visa) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты. Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Пароли типа 12345 или Password не смогут вас защитить. Пароли должны быть разными, более 10 символов, с прописными и строчными буквами, цифрами и специальными символами. Старайтесь, чтобы пароль имел для вас смысл, и вы могли его легко запомнить. Храните его в тайне.
  12. Используйте возможности биометрической идентификации если ваши мобильные устройства или финансовые сервисы предлагают такую возможность.
  13. Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты.
  14. Воздержитесь от установки на ваши электронные устройства сомнительных и нелицензионных программ. Не используйте публичные (открытые) wi-fi сети для доступа в интернет-банкинг, электронную почту и другие ресурсы, где размещена ваша персональная, финансовая и служебная информация.
  15. Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение на устройствах, с которых подключаете сервисы интернет банкинга.

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Утечка данных клиентов zaimer.kz: в ГТС раскрыли подробности
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5 марта 2024 года АО "Государственная техническая служба" (ГТС) обнаружила утечку более двух миллионов персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз"). Об этом 6 марта заявили в Минцифры РК.

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