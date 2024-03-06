Казахстанцам напомнили простые правила безопасности по защите персональных данных

В АО "Государственная техническая служба" (ГТС) Комитета национальной безопасности Казахстана 6 марта 2024 года из-за участившихся случаев утечки персональных данных граждан напомнили простые правила безопасности по их защите, сообщает Zakon.kz.

В ГТС отметили, что защитить свои данные на 100% получится вряд ли, но можно будет снизить вероятность успешной атаки. Для этого надо соблюдать ряд простых правил:

Не пишите ПИН-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде, кроме банкоматов и POS-терминалов. Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в Сети и не передавайте в мессенджерах даже хорошо знакомым вам людям. Если кто-то хочет перевести вам деньги, обычно в Казахстане ему нужен только номер карты или просто ваш номер телефона. Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность. Не публикуйте свои личные и банковские данные в Интернете, не теряйте из виду свою карту при проведении платежей в кафе/ресторане. Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется вводить персональную информацию либо финансовые реквизиты. Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка. Заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в Интернете. Пополняйте ее только непосредственно перед проведением покупки. Подключите сервис SMS/Push-уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по вашим картам. Внимательно читайте содержимое SMS/Push-сообщений, если пришло сообщение об операции, которую вы не совершали – не вводите пароль и оперативно позвоните в банк. Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники. Узнайте в банке и при наличии возможности попросите включить функцию 3D-Secure (Visa) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты. Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Пароли типа 12345 или Password не смогут вас защитить. Пароли должны быть разными, более 10 символов, с прописными и строчными буквами, цифрами и специальными символами. Старайтесь, чтобы пароль имел для вас смысл, и вы могли его легко запомнить. Храните его в тайне. Используйте возможности биометрической идентификации если ваши мобильные устройства или финансовые сервисы предлагают такую возможность. Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты. Воздержитесь от установки на ваши электронные устройства сомнительных и нелицензионных программ. Не используйте публичные (открытые) wi-fi сети для доступа в интернет-банкинг, электронную почту и другие ресурсы, где размещена ваша персональная, финансовая и служебная информация. Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение на устройствах, с которых подключаете сервисы интернет банкинга.

Материал по теме Утечка данных клиентов zaimer.kz: в ГТС раскрыли подробности

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