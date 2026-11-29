Даже регулярный уход за полостью рта при определенных обстоятельствах может навредить зубам. Некоторые привычки способны привести к постепенному разрушению эмали и повышению чувствительности зубов, сообщает Zakon.kz.

Стоматолог-терапевт Загидат Будайчиева в беседе с "Лентой.ру" рассказала, что чистка зубов сразу после еды повышает риск эрозии эмали.

По словам специалиста, после употребления цитрусовых, кислых ягод, фруктовых соков, газированных и энергетических напитков, вина, маринадов и продуктов с уксусом кислотность в полости рта повышается. Под воздействием кислот эмаль временно теряет часть минеральных компонентов и становится более уязвимой к механическому воздействию.

Если в этот момент начать активно чистить зубы, особенно жесткой щеткой или пастой с высокой абразивностью, можно ускорить стирание размягченной поверхности эмали.

Врач подчеркнула, что однократная чистка не приведет к заметным повреждениям, однако регулярное повторение этой привычки повышает риск развития эрозии эмали.

Со временем зубы могут стать более чувствительными к холодному, горячему и сладкому, их края – прозрачными, а поверхность – желтоватой. При этом утраченная эмаль самостоятельно не восстанавливается.

Кофе принято считать главным напитком, изменяющим цвет зубов, однако крепкий черный чай иногда оставляет более выраженный налет. Подробнее об этом ранее рассказала стоматолог-терапевт Елизавета Романова.

