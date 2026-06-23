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Сильный пол, но не мужчины: почему женщины более стрессоустойчивы

мужчина и женщина, лес, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 13:38 Фото: pixabay
Известный российский психиатр Владимир Медведев объяснил, кто более устойчив психически: женщины или мужчины, сообщает Zakon.kz.

Cпециалист уверен, что в этом вопросе побеждают женщины.

"Именно женщины с точки зрения психиатрии являются сильным полом. Но и обращаемость к психиатрам среди них значительно выше, чем у мужчин, потому что они лучше следят за своим, в том числе психическим, здоровьем, и они менее стигматизированы в отношении психиатрии. Это не потому, что они слабы, а потому, что как раз более сильны духом и смелы в плане обращения к врачам нашего профиля", – отметил в разговоре с изданием ТАСС Владимир Медведев.

Далее он добавил, что дети и подростки сами по себе редко обращаются, их приводят родители.

"Пациенты пожилого возраста очень часто и долго списывают все проблемы со здоровьем именно на возраст, поэтому у них тоже самостоятельная обращаемость по поводу психических расстройств меньше".Владимир Медведев

Интересно, что основная группа обращающихся к психиатрам – это, что называется, социально активные средневозрастные люди мужского и женского пола.

Ранее семейный психолог Анастасия Кардиакос рассказала, как распознать тревожное состояние, которое выходит за пределы нормы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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