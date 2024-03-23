Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Напоминание казахстанским автовладельцам опубликовало Министерство по чрезвычайным ситуациям

Водители, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 04:20 Фото: pixabay
МЧС Казахстана 24 марта опубликовало напоминание казахстанским автовладельцам о мерах предосторожности в случае возникновения дыма в машине, сообщает Zakon.kz.

Так, по рекомендациям ведомства владельцам автомобилей необходимо на постоянной основе иметь в машине огнетушитель и медицинскую аптечку.

В случаях же, если авто загорелось или задымилось, следует незамедлительно выйти из машины и помочь с эвакуацией другим пассажирам. А для оперативного оповещения экстренных служб необходимо позвонить по номерам "101" и "112".

В эту же ночь на 24 марта на Кульджинском тракте в Алматинской области вспыхнул автомобиль.

Читайте также

миф о загировке развеяли врачи
Миф о газированной воде развеяли врачи
Как правильно спланировать отпуск и не потратить много денег
Как правильно спланировать отпуск и не потратить много денег
Мультфильм
Топ-5 мультфильмов для просмотра в выходные
Алия Абди
МЧС РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Теракт в московском в &quot;Крокус сити холле&quot;: что известно к этому часу
Теракт в московском "Крокус Сити Холле": что известно к этому часу
Чудовищный теракт в Москве: что известно к этому часу
Чудовищный теракт в Москве: что известно к этому часу
Неизвестные открыли стрельбу в &quot;Крокус сити холл&quot; в Москве
Неизвестные открыли стрельбу в "Крокус сити холле" в Москве
Предварительно, в результате теракта в &quot;Крокус сити холле&quot; погибли 40 человек – ФСБ РФ
Предварительно, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек – ФСБ РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: