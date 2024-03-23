Напоминание казахстанским автовладельцам опубликовало Министерство по чрезвычайным ситуациям
Фото: pixabay
МЧС Казахстана 24 марта опубликовало напоминание казахстанским автовладельцам о мерах предосторожности в случае возникновения дыма в машине, сообщает Zakon.kz.
Так, по рекомендациям ведомства владельцам автомобилей необходимо на постоянной основе иметь в машине огнетушитель и медицинскую аптечку.
В случаях же, если авто загорелось или задымилось, следует незамедлительно выйти из машины и помочь с эвакуацией другим пассажирам. А для оперативного оповещения экстренных служб необходимо позвонить по номерам "101" и "112".
В эту же ночь на 24 марта на Кульджинском тракте в Алматинской области вспыхнул автомобиль.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript