Напоминание казахстанским автовладельцам опубликовало Министерство по чрезвычайным ситуациям

МЧС Казахстана 24 марта опубликовало напоминание казахстанским автовладельцам о мерах предосторожности в случае возникновения дыма в машине, сообщает Zakon.kz.

Так, по рекомендациям ведомства владельцам автомобилей необходимо на постоянной основе иметь в машине огнетушитель и медицинскую аптечку.

В случаях же, если авто загорелось или задымилось, следует незамедлительно выйти из машины и помочь с эвакуацией другим пассажирам. А для оперативного оповещения экстренных служб необходимо позвонить по номерам "101" и "112".

В эту же ночь на 24 марта на Кульджинском тракте в Алматинской области вспыхнул автомобиль.