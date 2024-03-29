Рецепт вкусного и полезного завтрака для худеющих раскрыла эндокринолог

Российский эндокринолог Диляра Лебедева поделилась с рецептом идеального завтрака для тех, кто следит за своим весом, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала изданию "Доктор Питер". По словам врача, омлет с авокадо и тостом – идеальный выбор для тех, кто хочет похудеть, сохраняя при этом ощущение сытости на долгие часы.

Рецепт этого простого и вкусного завтрака довольно прост. Для его приготовления вам понадобится всего лишь одно яйцо, несколько ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, спелое авокадо, свежая зелень, а также семечки и орехи для добавления текстуры и вкуса.

"Для приготовления омлета достаточно разбить одно яйцо в миску и тщательно взбить венчиком. Затем вылейте смесь на горячую сковороду и обжарьте до готовности. После этого положите на омлет ломтики сыра, которые при расплавлении добавят ему более насыщенный вкус", – объяснила врач.

Что касается тоста, она предложила выложить нарезанное авокадо, украсив его свежей зеленью, орехами и семечками. По словам эксперта, такой завтрак содержит достаточное количество жиров, необходимых для хорошего оттока желчи, и обеспечивает ощущение сытости как минимум на шесть часов.

Ранее российский врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, почему человек становится заложником сахара и как преодолеть тягу к сладкому.