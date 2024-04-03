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Специалисты назвали топ-5 продуктов, необходимых при подготовке к беременности

Специалисты назвали топ-5 продуктов необходимых при подготовке к беременности, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 07:03 Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" рассказали об основных продуктах, которые обязательно нужно включить в свой рацион при подготовке к беременности, сообщает Zakon.kz.

Итак, топ-5 основных категорий продуктов:

  • Цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки (хлеб, коричневый рис, макароны, овсянка).
  • Овощи. Следует использовать разнообразные овощи различных цветов. Это могут быть свежие, консервированные (с низким содержанием натрия или без соли) или просто замороженные (без добавления соусов или приправ).
  • Фрукты. Могут быть свежими, консервированными (без сахара), замороженными или сушеными. 100% фруктовый сок также относится к этой группе.
  • Молочные продукты. Используйте нежирные молочные продукты с высоким содержанием кальция.
  • Белок. Выбирайте нежирное или постное мясо и птицу. Разнообразьте свое питание жирной рыбой, орехами, семенами, бобовыми.

"Роспотребнадзор" также рекомендует включить в свой рацион полезные жиры, растительные масла (холодного отжима), авокадо, а также продукты, содержащие железо, витамин Д (важен для развития крепких костей).

Ранее врач перечислила топ-5 продуктов, которые снижают тягу к сладкому.

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