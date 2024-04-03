Специалисты назвали топ-5 продуктов, необходимых при подготовке к беременности

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В "Роспотребнадзоре" рассказали об основных продуктах, которые обязательно нужно включить в свой рацион при подготовке к беременности, сообщает Zakon.kz.

Итак, топ-5 основных категорий продуктов: Цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки (хлеб, коричневый рис, макароны, овсянка).

Овощи. Следует использовать разнообразные овощи различных цветов. Это могут быть свежие, консервированные (с низким содержанием натрия или без соли) или просто замороженные (без добавления соусов или приправ).

Фрукты. Могут быть свежими, консервированными (без сахара), замороженными или сушеными. 100% фруктовый сок также относится к этой группе.

Молочные продукты. Используйте нежирные молочные продукты с высоким содержанием кальция.

Белок. Выбирайте нежирное или постное мясо и птицу. Разнообразьте свое питание жирной рыбой, орехами, семенами, бобовыми. "Роспотребнадзор" также рекомендует включить в свой рацион полезные жиры, растительные масла (холодного отжима), авокадо, а также продукты, содержащие железо, витамин Д (важен для развития крепких костей). Ранее врач перечислила топ-5 продуктов, которые снижают тягу к сладкому. Читайте также Как уберечься от хронического стресса Как защититься от нападения клещей Как выбрать хороший диван для ежедневного использования

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