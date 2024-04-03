Специалисты назвали топ-5 продуктов, необходимых при подготовке к беременности
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В "Роспотребнадзоре" рассказали об основных продуктах, которые обязательно нужно включить в свой рацион при подготовке к беременности, сообщает Zakon.kz.
Итак, топ-5 основных категорий продуктов:
- Цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки (хлеб, коричневый рис, макароны, овсянка).
- Овощи. Следует использовать разнообразные овощи различных цветов. Это могут быть свежие, консервированные (с низким содержанием натрия или без соли) или просто замороженные (без добавления соусов или приправ).
- Фрукты. Могут быть свежими, консервированными (без сахара), замороженными или сушеными. 100% фруктовый сок также относится к этой группе.
- Молочные продукты. Используйте нежирные молочные продукты с высоким содержанием кальция.
- Белок. Выбирайте нежирное или постное мясо и птицу. Разнообразьте свое питание жирной рыбой, орехами, семенами, бобовыми.
"Роспотребнадзор" также рекомендует включить в свой рацион полезные жиры, растительные масла (холодного отжима), авокадо, а также продукты, содержащие железо, витамин Д (важен для развития крепких костей).
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