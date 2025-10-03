Оксану Самойлову разнесли в пух и прах за вызывающие образы в Париже

37-летняя предпринимательница Оксана Самойлова отправилась в Париж на Неделю моды. Мама четверых детей решила сделать ставку на смелые образы. Но аудитория не оценила ее наряды, сообщает Zakon.kz.

Так, в кадре Самойлова позирует в черном кружевном боди с глубоким декольте и прозрачными вставками. Несмотря на идеальную фигуру многодетной мамы, многие сочли этот наряд чересчур вызывающим и даже устаревшим.

Если фанаты жены певца Джигана и пытаются встать на ее сторону, но их очень мало.

Оксана, простите, но это треш, а не зависть. Наймите стилиста себе, а не позорьтесь на подобного рода мероприятиях. У вас прекрасная фигура, вам не нужно ничего доказывать, все и так в курсе. На показы подбирают сложные образы, а не это вот все.

Учитывая, что она мать 4 детей, не каждая так может выглядеть, давайте не будем ее грязью обливать, она выглядит шикарно.

Как-будто дочь сорвалась и пошла по наклонной.

Оксана – красотка, конечно, есть что показать, но полуголый вид дешевит и портит все напрочь, стилиста бы грамотного.

Не могу понять одного, а зачем ходить полуголой? Из-за отсутствия вкуса?

Не хватает Оксане натуральности и взрослости во вкусе. Хочется все смыть, одеть во что-то монохромное и с минимальным количеством аксессуаров. Пора меняться.

А судьи кто? Тут большинство одной ногой в Париже не были!

Честно сказать, раньше была поклонницей Оксаны, а сейчас мне не понятно только одно, имея столько денег, настолько вульгарно одеваться, это признак, наверное, безвкусицы.

Такое чувство, что Оксану взломали и выкладывают фото ИИ.

А что не голая???

Что происходит с Оксаной?

Какой дешевый прикид.

Почему они все одеваются как фрики?

Оксана – идеальная! Но при всем уважении к вам, не понимаю, как такие образы допустили пиарщики (либо их просто нет). Для недели моды же очень вульгарно.

Никакой изюминки нет, вся на показ, вечно голая.

Впрочем, Самойлову не в первый раз критикуют за ее внешний вид. К примеру, ей прилетело за то, что она выбрала слишком откровенный костюм для детского выпускного. Также ее обвиняли в копировании стиля и образов, например, подражание Кайли Дженнер, вплоть до упаковки косметики и общего визуального стиля.

