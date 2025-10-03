#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Оксану Самойлову разнесли в пух и прах за вызывающие образы в Париже

Оксана Самойлова в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 11:09 Фото: Instagram/samoylovaoxana
37-летняя предпринимательница Оксана Самойлова отправилась в Париж на Неделю моды. Мама четверых детей решила сделать ставку на смелые образы. Но аудитория не оценила ее наряды, сообщает Zakon.kz.

Так, в кадре Самойлова позирует в черном кружевном боди с глубоким декольте и прозрачными вставками. Несмотря на идеальную фигуру многодетной мамы, многие сочли этот наряд чересчур вызывающим и даже устаревшим.

Если фанаты жены певца Джигана и пытаются встать на ее сторону, но их очень мало.

  • Оксана, простите, но это треш, а не зависть. Наймите стилиста себе, а не позорьтесь на подобного рода мероприятиях. У вас прекрасная фигура, вам не нужно ничего доказывать, все и так в курсе. На показы подбирают сложные образы, а не это вот все.
  • Учитывая, что она мать 4 детей, не каждая так может выглядеть, давайте не будем ее грязью обливать, она выглядит шикарно.
  • Как-будто дочь сорвалась и пошла по наклонной.
  • Оксана – красотка, конечно, есть что показать, но полуголый вид дешевит и портит все напрочь, стилиста бы грамотного.
  • Не могу понять одного, а зачем ходить полуголой? Из-за отсутствия вкуса?
  • Не хватает Оксане натуральности и взрослости во вкусе. Хочется все смыть, одеть во что-то монохромное и с минимальным количеством аксессуаров. Пора меняться.
  • А судьи кто? Тут большинство одной ногой в Париже не были!
  • Честно сказать, раньше была поклонницей Оксаны, а сейчас мне не понятно только одно, имея столько денег, настолько вульгарно одеваться, это признак, наверное, безвкусицы.
  • Такое чувство, что Оксану взломали и выкладывают фото ИИ.
  • А что не голая???
  • Что происходит с Оксаной?
  • Какой дешевый прикид.
  • Почему они все одеваются как фрики?
  • Оксана – идеальная! Но при всем уважении к вам, не понимаю, как такие образы допустили пиарщики (либо их просто нет). Для недели моды же очень вульгарно.
  • Никакой изюминки нет, вся на показ, вечно голая.

Впрочем, Самойлову не в первый раз критикуют за ее внешний вид. К примеру, ей прилетело за то, что она выбрала слишком откровенный костюм для детского выпускного. Также ее обвиняли в копировании стиля и образов, например, подражание Кайли Дженнер, вплоть до упаковки косметики и общего визуального стиля.

Ранее казахстанский артист Али Окапов через социальные сети обратился к своей супруге – солистке группы Assyl Акерке Буркитбай.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Димаш Кудайберген прилетел в Нью-Йорк: кто и как встретил всемирно известного казахстанца
11:31, Сегодня
Димаш Кудайберген прилетел в Нью-Йорк: кто и как встретил всемирно известного казахстанца
Снегопад обрушился еще на один город Казахстана
10:33, Сегодня
Снегопад обрушился еще на один город Казахстана
Данна Карагусова станет первой женщиной из Казахстана, полетевшей в космос
10:30, Сегодня
Данна Карагусова станет первой женщиной из Казахстана, полетевшей в космос
