Оксану Самойлову разнесли в пух и прах за вызывающие образы в Париже
Фото: Instagram/samoylovaoxana
37-летняя предпринимательница Оксана Самойлова отправилась в Париж на Неделю моды. Мама четверых детей решила сделать ставку на смелые образы. Но аудитория не оценила ее наряды, сообщает Zakon.kz.
Так, в кадре Самойлова позирует в черном кружевном боди с глубоким декольте и прозрачными вставками. Несмотря на идеальную фигуру многодетной мамы, многие сочли этот наряд чересчур вызывающим и даже устаревшим.
Если фанаты жены певца Джигана и пытаются встать на ее сторону, но их очень мало.
- Оксана, простите, но это треш, а не зависть. Наймите стилиста себе, а не позорьтесь на подобного рода мероприятиях. У вас прекрасная фигура, вам не нужно ничего доказывать, все и так в курсе. На показы подбирают сложные образы, а не это вот все.
- Учитывая, что она мать 4 детей, не каждая так может выглядеть, давайте не будем ее грязью обливать, она выглядит шикарно.
- Как-будто дочь сорвалась и пошла по наклонной.
- Оксана – красотка, конечно, есть что показать, но полуголый вид дешевит и портит все напрочь, стилиста бы грамотного.
- Не могу понять одного, а зачем ходить полуголой? Из-за отсутствия вкуса?
- Не хватает Оксане натуральности и взрослости во вкусе. Хочется все смыть, одеть во что-то монохромное и с минимальным количеством аксессуаров. Пора меняться.
- А судьи кто? Тут большинство одной ногой в Париже не были!
- Честно сказать, раньше была поклонницей Оксаны, а сейчас мне не понятно только одно, имея столько денег, настолько вульгарно одеваться, это признак, наверное, безвкусицы.
- Такое чувство, что Оксану взломали и выкладывают фото ИИ.
- А что не голая???
- Что происходит с Оксаной?
- Какой дешевый прикид.
- Почему они все одеваются как фрики?
- Оксана – идеальная! Но при всем уважении к вам, не понимаю, как такие образы допустили пиарщики (либо их просто нет). Для недели моды же очень вульгарно.
- Никакой изюминки нет, вся на показ, вечно голая.
Впрочем, Самойлову не в первый раз критикуют за ее внешний вид. К примеру, ей прилетело за то, что она выбрала слишком откровенный костюм для детского выпускного. Также ее обвиняли в копировании стиля и образов, например, подражание Кайли Дженнер, вплоть до упаковки косметики и общего визуального стиля.
