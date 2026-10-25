Что посмотреть: 10 новых фантастических фильмов, в которых привычный мир "трещит по швам"

Иногда хватает одного события для того, чтобы усомниться во всем, что раньше казалось понятным. В фантастике последних лет такие истории встречаются все чаще, сообщает Zakon.kz.

Причем, масштаб происходящего бывает разным: от загадки в загородном доме до угрозы существованию всей планеты. Издание iXBT собрало подборку из новых фильмов 2025-2026 годов , где героям приходится разбираться с миром, который внезапно перестал работать по привычным правилам.

На краю Оук-стрит (2026)

Однажды целый жилой квартал оказывается в совершенно чуждом для себя мире, где по улицам бродят доисторические хищники. Жителям приходится забыть о повседневных проблемах и думать о выживании. При этом опасность проверяет не только их смелость, но и отношения внутри семьи.

Астронавт (2025)

Возвращение из космоса должно было стать для Сэм Уокер главным достижением в жизни. Однако посадка проходит не по плану, а после спасения астронавтку помещают в изолированный особняк. Вскоре она замечает, что ее раны заживают необычным образом, а в доме происходят события, которым трудно найти объяснение. Сэм начинает подозревать, что с ней на Землю вернулось нечто чужое.

Девятая планета (2026)

Главный герой оказывается в ситуации, когда собственным воспоминаниям уже нельзя доверять безоговорочно. Основная интрига строится вокруг вопроса о том, насколько хорошо человек вообще понимает собственную реальность и что произойдет, если привычная версия событий окажется ошибочной. Это вариант для тех, кому нравится фантастика с загадками и постепенно раскрывающейся историей.

День разоблачения (2026)

Представление о человечестве может измениться в один момент, если существование внеземной цивилизации перестанет быть гипотезой. В центре фильма – события, которые заставляют людей столкнуться с правдой о возможном контакте с неизвестным разумом.

Трон: Арес (2025)

Что произойдет, если программа из виртуального мира окажется среди обычных людей? В фильме эта идея становится реальностью: цифрового бойца Ареса отправляют в наш мир для выполнения опасного задания. Технология, которая еще недавно казалась фантастикой, меняет расстановку сил между конкурирующими компаниями и открывает возможности, к которым человечество может оказаться не готово.

Электрический штат (2025)

Люди пользуются технологиями, которые позволяют управлять механизированными устройствами на расстоянии, и все чаще предпочитают виртуальное существование настоящему. Мишель, потерявшая близких, отправляется в путешествие по стране, чтобы найти младшего брата. В пути она встречает роботов, которых общество считает побежденными и ненужными, хотя у некоторых из них сохранились собственные характеры и воспоминания.

Компаньон (2025)

Иногда самое опасное в отношениях – не ложь, а уверенность в том, что вы хорошо знаете человека рядом. Айрис отправляется вместе с парнем Джошем в загородный дом, где компания собирается провести выходные. Отдых быстро превращается в кошмар, а сама героиня узнает о происходящем вещи, которые заставляют ее иначе взглянуть на собственную жизнь.

Микки 17 (2025)

Представьте работу, на которой смерть входит в должностные обязанности, а после каждой гибели вас просто печатают заново. В будущем Микки Барнс отправляется в космическую колонию и становится расходным сотрудником: его сознание переносят в новое тело после очередного смертельного задания. Система работает, пока однажды на базе не появляется еще одна версия самого Микки.

Ущелье (2024)

Два снайпера получают необычное задание: годами охранять противоположные стороны огромного ущелья и не допускать, чтобы нечто изнутри выбралось наружу. Им запрещено обсуждать подробности миссии, а о настоящей опасности почти ничего не рассказывают. Сначала служба кажется однообразной, но вскоре становится ясно, почему объект охраняют с такой осторожностью. Герои начинают общаться друг с другом, пытаются понять природу угрозы и постепенно узнают, что их работа связана с куда более масштабной тайной.

Проект "Конец света" (2026)

Райленд Грейс приходит в себя на космическом корабле и не помнит ни собственного задания, ни того, как оказался вдали от Земли. Вскоре ученый восстанавливает картину происходящего: Солнце теряет энергию, и человечеству грозит катастрофа. Чтобы найти причину, ему приходится использовать научные знания, проверять собственные догадки и искать решение в условиях, когда ошибка может стоить жизни миллиардам людей.

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