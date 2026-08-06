Не только цвет и дизайн: на что обратить внимание при выборе школьного рюкзака

Хороший школьный рюкзак способен прослужить весь учебный год. Плохой – уже через несколько недель напомнит о себе болью в спине и неудобством. На что обратить внимание при выборе, чтобы покупка оказалась удачной, разбирался Zakon.kz.

Учебный год начинается гораздо раньше первого звонка – в магазинах, где родители вместе с детьми выбирают тетради, ручки, форму и, конечно, рюкзак. На первый взгляд кажется, что это всего лишь вещь для учебников. Но на самом деле рюкзак – это ежедневный спутник школьника, который будет сопровождать его по дороге к знаниям, выдерживать десятки учебников, спортивную форму и бесконечные школьные будни.

Каким должен быть рюкзак, чтобы не навредить осанке

К выбору школьного рюкзака стоит относиться почти так же, как к покупке автомобиля. Никто не выбирает машину только по цвету кузова: сначала оценивают безопасность, надежность и комфорт. С рюкзаком все так же, ведь именно он каждый день будет выдерживать серьезную нагрузку и отвечать за удобство и здоровье ребенка. Профессор кафедры амбулаторно-поликлинической педиатрии КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова, кандидат медицинских наук, профессор, педиатр высшей квалификации Жанар Нургалиева рассказала, какие характеристики действительно имеют значение и как не ошибиться с выбором.

"При выборе школьного рюкзака в первую очередь стоит обращать внимание не на дизайн, а на его конструкцию. Лучше выбирать модель с жесткой ортопедической спинкой, которая поддерживает позвоночник, а также с широкими мягкими регулируемыми лямками – они помогают равномерно распределять нагрузку на оба плеча", – поясняет врач.

Не менее важен и вес самого рюкзака. Для учеников начальных классов пустой рюкзак должен весить не более 700–800 граммов, для школьников 5-11-х классов – до 1-1,2 килограмма. При этом общий вес рюкзака с учебниками и другими вещами не должен превышать 10% от массы тела ребенка.

"Организм школьника еще растет, а костно-суставная система продолжает формироваться. Поэтому слишком тяжелый рюкзак создает избыточную нагрузку на позвоночник и суставы, что может привести к нарушению осанки, дискомфорту и болям в спине", – объясняет Жанар Нургалиева.

Почему важно выбирать рюкзак по росту и возрасту ученика?

Фото: magnific

Рюкзак не стоит покупать "на вырост". Слишком большая или, наоборот, слишком маленькая модель может неправильно распределять нагрузку, доставлять ребенку дискомфорт и даже отвлекать его от учебного процесса. Почему размер имеет значение не только для здоровья, но и для школьных будней, объяснила заместитель директора по учебной работе КГУ "Школа-гимназия №51" Ольга Зарщикова.

"Если лямки висят ниже поясницы или рюкзак болтается, у ребенка смещается центр тяжести. В моей практике это часто приводит к тому, что ученик начинает "писать носом" в тетрадь, сидя с перекошенным плечом. Для первоклассника важен малый вес и четкая фиксация, чтобы он учился правильно сидеть за партой. Для старшеклассника – объем, чтобы при переходе из кабинета в кабинет он мог взять все необходимое, не роняя вещи на пол (что отвлекает от перемены)". Заместитель директора по учебной работе КГУ "Школа-гимназия № 51" Ольга Зарщикова

На какие детали стоит обратить внимание при выборе

В первую очередь стоит оценить:

лямки,

спинку,

размер,

наличие светоотражающих элементов.

"Последние особенно важны в осенне-зимний период, когда дети идут в школу или возвращаются домой в темноте. Светоотражающие вставки делают ребенка более заметным для водителей и повышают безопасность на дороге", – говорит Жанар Нургалиева.

По словам врача, лямки должны быть широкими, мягкими, с возможностью регулировки. Желательно, чтобы на них были дополнительные мягкие накладки, потому что они помогают равномерно распределять нагрузку и делают ношение рюкзака более комфортным.

Спинка должна быть жесткой, желательно с ортопедическими элементами, которые помогают поддерживать правильное положение спины.

Не менее важен и размер. Рюкзак должен соответствовать росту ребенка, не быть шире его плеч и не опускаться ниже поясницы.

"Полезно, если внутри есть несколько отделений. Они позволяют правильно распределить учебники и другие вещи, а боковые карманы удобны для бутылки с водой или небольших предметов. Это помогает равномерно распределить вес и делает рюкзак удобнее в повседневном использовании", – поясняет врач Жанар Нургалиева.

Материал по теме Как приручить Внеклассного Дракона: искусство распределять нагрузки и строить рабочий график школьника

Как правильно складывать вещи в рюкзак

Фото: magnific

Даже самый качественный рюкзак не сможет выполнять свою задачу, если вещи внутри лежат как попало. Правильное распределение учебников и других принадлежностей помогает сделать нагрузку более равномерной и комфортной.

"Это мой любимый педагогический момент. Я учу детей принципу "Пирамида". Тяжелое (учебники) кладем на дно, ближе к спине, в задний отсек. Это прижимает центр тяжести к корпусу, и рюкзак не тянет назад. Не очень легкое и не очень тяжелое (пеналы, дневник) – в средний слой или в специальный карман, чтобы распределить вес симметрично относительно позвоночника. Легкое (сменка или бутылка с водой) – в боковые карманы, но обязательно в оба сразу, чтобы нагрузка была равномерной на левое и правое плечо", – говорит Ольга Зарщикова.

И главное правило – портфель должен быть собран с вечера, а не утром в спешке. Тогда ребенок раскладывает вещи рационально, а не запихивает их как попало, создавая "комок" в центре, который давит на позвоночник.

Учебный год похож на длинный маршрут, где каждый день ребенок делает десятки шагов к новым знаниям. И рюкзак становится его постоянным попутчиком. Надежный – помогает идти легко, неудобный – превращает даже короткую дорогу в испытание. Поэтому правильный выбор – это вклад в здоровье, комфорт и спокойствие родителей.

После того как мы разобрались, как выбрать правильный школьный рюкзак, самое время поговорить о втором важном элементе подготовки к учебному году – школьной форме. Ранее мы рассказывали, на что обратить внимание, чтобы она прослужила не один сезон и была комфортной для ребенка.