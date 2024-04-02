Как выбрать хороший диван для ежедневного использования

Диван – самый востребованный и необходимый предмет интерьера для комфортной жизни. Как правило, у него сразу несколько предназначений от банального места отдыха для просмотра ТВ до спального места хозяев. Zakon.kz узнал, на что нужно обратить внимание при выборе дивана на каждый день.

При выборе дивана необходимо точно знать: для каких целей он приобретается, где будет стоять и какой максимальный вес сидящих ему нужно будет выдерживать каждый день. От ответа на эти вопросы будет зависеть выбор материала каркаса дивана, плотность поролона в наполнителе и тип механизма сборки.



Какие характеристики важны при оценке дивана

Долговечность. При ежедневном использовании долговечность обеспечивает прежде всего хороший каркас. Лучшие изготовлены из металла или натурального дерева. Важно также качество сборки.

Удобство. В этом случае необходимо исходить из целей, для которых диван приобретается: будет ли это еще и спальное место, или только место просмотра телевизора. В каждом случае понятие удобства будет отличаться. К примеру, жесткий наполнитель хорошо подходит для диванов, предназначенных исключительно для посиделок с гостями и просмотра ТВ. Если это еще и спальное место, то нужен диван с другим, более мягким, наполнителем, либо другим механизмом сборки.

Функциональность. Некоторые современные модели диванов дополнительно оснащены различными штучками, например, выдвижными ящиками из подлокотников, куда можно поставить настольные игры или бутылки с дорогим алкоголем, чтобы использовать в качестве бара. Какие-то экземпляры имеют съемные подлокотники или чехол обивки, который можно стирать в машинке, а также комплект диванных подушек. Все это дополнительные плюсы к покупке.

При выборе дивана необходимо обратить внимание на четыре важных фактора: каркас, наполнитель, механизм сборки и обивка.

Каркас

Каркас – основа любого дивана, и его прочность зависит от материалов, из которых он сделан. Самыми надежными и долговечными считаются металлические каркасы и те, которые изготовлены из натурального дерева (дуб, бук, красное дерево и т. д.). Модели с такими каркасами стоят дороже. Бюджетные варианты имеют основание из ДСП. Они безопасны для здоровья и способны подолгу держать форму при условии, что древесно-стружечная плита ДСП покрыта защитным слоем и имеет болтовое или "шип-паз" соединение деталей.





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Наполнитель



От качества и характеристик наполнителя дивана зависит не только его удобство, но и долговечность. Если наполнитель низкого качества, то он быстро сомнется, диван потеряет внешний вид и будет мало пригоден для использования. Обычно в качестве наполнителя используется поролон. В настоящее время существует несколько видов этого материала, имеющих различную плотность и иные характеристики, влияющие на его прочность и удобство.

ST – стандартный вариант. Тип поролона, изготавливаемый из базисного полиола, в который могут быть включены дополнительные компоненты. Делается это для повышения показателей плотности и упругости. Обычно применяется для отделки подлокотников и подголовников мягкой мебели. Плотность данного поролона составляет 25-30 кг на куб. м.

HL и EL – жесткий поролон и материал повышенной жесткости. Для его изготовления используют специальные полиолы, предающие материалу дополнительную жесткость. Плотность поролона может колебаться. При плотности материала 30 кг на куб. м поролон используется в качестве диванного сидения. Тип маркировки – EL.

Поролон с маркировкой HL имеет показатель плотности в пределах 25-40 кг на куб. м и используется в качестве наполнителя для мягкой мебели для дома и офиса, кроме детских диванов и др.

HS – наиболее мягкая разновидность, часто используется для наполнителей диванов. Плотность поролона составляет 25-45 кг на куб. м, применяется для наполнения спального места. Имеет хорошие показатели мягкости, упругости и эластичности, что позволяет увеличить уровень комфорта диванов.

HR – поролон с высоким уровнем эластичности. Поролон имеет плотность более 30 кг на куб. м, поэтому способен выдержать нагрузки весом более 100 кг.

Для производства удобных и долговечных диванов используется также поролон с показателями плотности 30-55 кг на куб. м. Считается наиболее качественным, мягким и удобным для использования. Маркировка на упаковке – HR*.

Еще несколько маркировок поролона, которые также можно встретить:

LR – мягкий материал с вязкой структурой;

RTC – пенополиуретан, имеющий повышенную пористость структуры.

Маркировка, помимо буквенных значений, содержит цифровую информацию: начальная цифра говорит о показателях плотности, а две последующие – напряжении сжатия.

Пружинный блок

В некоторых моделях диванов используются не поролоновое, а пружинное основание. В этом случае необходимо исходить из информации от производителя: на какой вес рассчитан и какой срок эксплуатации заявлен.





Фото: freepik

Механизм



На рынке представлены модели с различными типами механизмов сборки диванов. Выбор зависит от предпочтений покупателя, размера комнаты и местоположения в помещении, где диван будет установлен. Какие типы сборки диванов существуют:

"Книжка", "Клик-кляк" – аналогичен механизму книжки, только имеет не два, а три положения при сборке и раздвижении.

"Дельфин" – при фиксированной спинке имеет выдвижную часть спального места, находящегося под сидением дивана. Полноценное спальное место формируется за счет выдвигания части и подъема его до одного уровня со стационарным блоком сидений дивана.

"Еврокнижка" – простой и удобный способ при ежедневной эксплуатации дивана. Блок сидения выдвигается на себя, а на его место кладется спинка.

"Раскладушка" – диванные подушки сидения снимаются, обнажается металлический каркас раскладушки с матрасом внутри. Каркас нужно разложить, подняв верхнюю часть, и затем опустить ее на ножки на пол.

"Аккордеон" – диван имеет откидные боковины, которые раскладываются в обе стороны, увеличивая длину спального места.

Обивка

Самый дорогой материал для дивана – натуральная кожа. Он имеет высокую устойчивость к истиранию и иным механическим воздействиям. Бюджетная альтернатива – различные виды кожезаменителей, называемые экокожей. Самыми популярными считаются обивки из гобелена, жаккарда и шенилл. Ткани представлены как из натуральных, так и из искусственных волокон. Последние годы производители применяют специальную обработку тканей, используемых для изготовления мягкой мебели. В этом случае на обивку невозможно посадить какое-либо пятно от напитка или еды.

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