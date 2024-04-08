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10 советов как похудеть к лету от диетологов

10 советов как похудеть к лету от диетологов, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 06:06 Фото: pixabay
Российский диетолог Татьяна Селезнева поделилась рекомендациями, как которые помогут скинуть лишние кило к лету, сообщает Zakon.kz.

Как отметила Селезнева в беседе с 76.RU сейчас, ранней весной, наступило отличное время исправлять ошибки в питании. Организм сам просит обновления и перезагрузки. 

Итак советы от диетолога: 

1. Планируйте свое питание накануне. Без плана всегда будет незаметное переедание.

2. Плотно завтракайте и обедайте, чтобы избежать вечерних и ночных зажоров.

3. Уберите пищевой "мусор": фастфуд, полуфабрикаты, продукты из переработанного мяса, сладкие газированные напитки, лимонады, пакетированные соки, соевый соус, маринады, алкоголь.

4. При составлении меню делайте ставку на белковые продукты и сложные углеводы (овощи, фрукты, крупы), натуральные жиры должны присутствовать в умеренном количестве. Белок должен составлять не менее 20% в структуре питания — это главный строительный материал.

5. Контролируйте потребление сахара и соли. Желательно потреблять сахаров не более 50 граммов в день, а соли - 3–5 граммов в день.

6. Пейте 1–1,5 литра чистой воды ежедневно.

7. Добавьте в рацион побольше овощей зеленого цвета, особенно в сыром виде: рукола, огурцы, айсберг, пекинская капуста и тому подобное.

8. Ложитесь спать до 23:00 и спите 7–8 часов. Во сне отлично идет сжигание жира. Если делать всё правильно - утром на весах вас ждет минус.

9. Найдите возможность для регулярной физической активности: прогулки, танцы, плавание, фитнес, подвижные игры с детьми - всё это увеличит энергетический дефицит, который нужен для снижения веса.

10. Не нервничайте по пустякам. У вас стресс? Глубоко вдохните и выдохните несколько раз, выпейте стакан воды, сделайте несколько физических упражнений. Всё пройдет - пройдет и это.

Ранее американский диетолог перечислил продукты помогают обуздать аппетит.

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