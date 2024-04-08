10 советов как похудеть к лету от диетологов
Как отметила Селезнева в беседе с 76.RU сейчас, ранней весной, наступило отличное время исправлять ошибки в питании. Организм сам просит обновления и перезагрузки.
Итак советы от диетолога:
1. Планируйте свое питание накануне. Без плана всегда будет незаметное переедание.
2. Плотно завтракайте и обедайте, чтобы избежать вечерних и ночных зажоров.
3. Уберите пищевой "мусор": фастфуд, полуфабрикаты, продукты из переработанного мяса, сладкие газированные напитки, лимонады, пакетированные соки, соевый соус, маринады, алкоголь.
4. При составлении меню делайте ставку на белковые продукты и сложные углеводы (овощи, фрукты, крупы), натуральные жиры должны присутствовать в умеренном количестве. Белок должен составлять не менее 20% в структуре питания — это главный строительный материал.
5. Контролируйте потребление сахара и соли. Желательно потреблять сахаров не более 50 граммов в день, а соли - 3–5 граммов в день.
6. Пейте 1–1,5 литра чистой воды ежедневно.
7. Добавьте в рацион побольше овощей зеленого цвета, особенно в сыром виде: рукола, огурцы, айсберг, пекинская капуста и тому подобное.
8. Ложитесь спать до 23:00 и спите 7–8 часов. Во сне отлично идет сжигание жира. Если делать всё правильно - утром на весах вас ждет минус.
9. Найдите возможность для регулярной физической активности: прогулки, танцы, плавание, фитнес, подвижные игры с детьми - всё это увеличит энергетический дефицит, который нужен для снижения веса.
10. Не нервничайте по пустякам. У вас стресс? Глубоко вдохните и выдохните несколько раз, выпейте стакан воды, сделайте несколько физических упражнений. Всё пройдет - пройдет и это.
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