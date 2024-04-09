Хороший модульный кухонный гарнитур: как выбрать и в чем преимущества

Хорошая модульная кухня – отличная альтернатива индивидуальным дизайнерским проектам, если нет свободных денег и времени на производство эксклюзива. Zakon.kz узнал плюсы и минусы модульных кухонь и на что обратить внимание при выборе.

В настоящее время модульные кухни стали одним из самых востребованных и популярных типов мебели. Людей привлекает разумная цена, качество и возможность почувствовать себя дизайнером, самостоятельно скомпоновав себе кухню мечты.

Какие плюсы и минусы есть у модульной мебели для кухни

Плюсы модульной кухни можно самостоятельно подобрать готовый вариант для своей кухни

возможность докупить или вернуть лишний модуль

модули имеют стандартный размер и не требуют услуг дизайнера

наличие программ-проектировщиков на сайте производителя для самостоятельной компоновки кухни по размерам своего помещения

модули производятся в нескольких вариантах, шкафы на выбор могут иметь две или три двери

легко рассчитать самостоятельно стоимость кухни

сроки – готовые модули привозят со склада, и не надо ждать их изготовления

Минусы модульной кухни

сложно обставить помещение кухни большой площади

сложно учесть архитектурную индивидуальность помещения – ригели, ниши, высокие потолки и т. д.

незначительное разнообразие отделки и цветов фасадов

использование недорогих материалов

Какие варианты модульных кухонь выпускаются

Производители предлагают несколько вариантов расположения модульных кухонь. Каждому типу планировки соответствует своя комплектация, к примеру, верхние и нижние шкафы для углового размещения и открывания дверец.

Прямая планировка. Самый популярный способ размещения кухни, особенно в маленьких помещениях. Кухонные модули размещаются вдоль одной стены. Подходят для квадратных и прямоугольных помещений без эркеров, дополнительных ниш и пр. В этом случае мойку и плиту разделяет небольшая рабочая поверхность стола. В комплектацию входят навесные и напольные шкафы.

Планировка в два ряда (двухрядная). Модули кухни располагаются на противоположных стенах. Подходит для больших помещений, где есть возможность поставить обеденный стол и стулья, а также кухонь, которые используются только для приготовления пищи и хранения. Обеденная зона находится в другом помещении. В комплектацию, помимо навесных и напольных шкафов, обычно входят еще открытые полки.

Угловая планировка. Считается второй по популярности после прямой планировки. Подходит для квадратных и прямоугольных помещений площадью от восьми и более квадратных метров. Рабочая поверхность располагается углом вдоль смежных стен. В комплектацию входят шкафы для углового размещения, имеющие соответствующий способ открывания.

Фото: freepik

П-образная планировка. Подходит только для больших помещений, так как рабочая зона размещается вдоль трех стен, образуя букву П. Для комплектации данного типа модульной кухни имеется возможность подбора шкафов для встроенной техники, шкафов-пеналов для хранения и т. д.

Планировка с островом или полуостром. Планировку размещения модульной кухни с островом посередине обычно используют в больших открытых помещения, к примеру, квартиры-студии. Минус – трудно найти соответствующую комплектацию среди модульных кухонь. Обычно делают микс: покупают модульные шкафы для установки вдоль стен и отдельно заказывают остров подходящего дизайна. Выходит дешевле, чем заказывать весь проект у дизайнера и в мебельной мастерской.

Какие материалы используют для модульных кухонь

Бюджетная цена модульных кухонь достигается в том числе за счет использования определенных видов материалов. Очевидно, что массив дуба или искусственный камень для столешницы разительно увеличили бы стоимость модельных кухонь, поэтому производители остановились на качественных и бюджетных аналогах.

МДФ. Хороший вариант для модульной кухни, прослужит не один год. Структура материала позволяет создавать из него фасады для любого стиля: классика, хай-тек, скандинавский и т. д. Плиты из мелкодревесной фракции (МДФ) можно покрыть акриловой краской заводским способом, что увеличивает цветовую палитру. Помимо этого, МДФ можно покрыть жидким ПВХ или шпоном дерева. Использовать вставки из стекла или металла. Модульные кухни из МДФ считаются экологичным вариантом, так как при производстве плиты не используются вредные химические вещества.

ДСП и ЛДСП. Древесно-стружечная плита делит первенство с МДФ по популярности использования для производства модульных кухонь. ДСП и ЛДСП нельзя покрасить в нужный цвет, как МДФ, но можно подобрать по расцветке декоративной пленки, которой плиты оклеивают. К примеру, сейчас можно встретить десятки сортов деревьев, разнообразную палитру цветов. Цена модульной мебели для кухни из ДСП или ЛДСП существенно ниже, чем из МДФ. Лучше выбирать кухню из материалов с классом экологичности Е0–Е1.

Рамочные фасады. Считается универсальным вариантом, позволяющим компоновать на фасаде сразу несколько материалов. Модуль собирают из рамок, в которые вставляют панель из стекла или ДСП (ЛДСП), или же пластика. Впоследствии вставки можно поменять на другие и изменить дизайн кухни. Рамки изготавливают из МДФ или алюминиевого профиля.

МДФ/Пластик. Технология, позволяющая покрывать панель МДФ жидким пластиком. В настоящее время популярная и востребованная категория модульных кухонь. Покрытие пластиком позволяет создавать широкую палитру цветов, кухни из этого материала имеют невысокую стоимость. Помимо этого, пластиковая поверхность защищает от царапин и иных повреждений.