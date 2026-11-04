35 часов в воде и 70 км тренировок в неделю: казахстанец готовится к экстремальному заплыву на 102 км

Юрист и спортсмен-любитель из Алматы Ержан Есимханов поделился невероятными планами на август 2027 года. Казахстанец планирует принять участие в заплыве на 102 километра Monument Swim в Австрии, сообщает Zakon.kz.

4 ноября 2026 года блогер решил поделиться с подписчиками деталями сложнейшей подготовки.

По его словам, список чуть пугает и вгоняет в панику.

"Основное – тренировки. Нужно понять, как выйти на достаточно большие объемы. В бассейне что-то даже примерно близкое к этой дистанции проплыть не удастся. Максимальная дистанция, которую я на подготовке к стартам в бассейне плавал, – 21 километр, это примерно шесть с половиной часов. Поэтому будем делать так – объемы набирать по неделям. К старту надо будет выходить на еженедельный объем в 60-70 километров минимум", – пишет Есимханов.

Вторым пунктом является питание.

"Тут очень сложно по простой причине – плыть 35-37 часов. Сон меня мало беспокоит. Нужно будет 500 калорий в час минимум. Расход будет в районе 700, но все не доберешь, надо будет до заплыва грамотно загрузку-разгрузку сделать. Твердого там ничего нельзя, потому что ходить в туалет некуда. Гели, батончики, все, на чем обычно делают такие старты, тоже много не получится использовать, никто не знает, как поведет себя желудок на двадцать пятом часу плавания". Ержан Есимханов

Поэтому, продолжает юрист, он будет тестировать разные варианты. Также он планирует в мае отправиться на Иссык-Куль, чтобы поплавать большие объемы в холодной воде и потестить питание.

Третья проблема – гипотермия. В Австрии в августе тепло, но это 102 километра и горное озеро, не Турция, мягко говоря.

"Плыву без гидрокостюма. Рано или поздно начну замерзать обязательно. Надо продумать, что с этим делать. Разогревает сладкое, но его много нельзя. Можно горячие напитки вроде чая. Плюс будем готовить организм, ледяной душ по несколько минут, ледяные ванны". Ержан Есимханов

Следующий пункт – это снаряжение.

"Нужно будет несколько пар очков прихватить. Также надо будет понять, что делать с часами, они за такое время просто вырубятся, а раскладку по заплыву хотелось бы сохранить. Еще надо придумать какие-то маячки на ноги, чтобы меня видели ночью. Надо будет сделать устройство, с помощью которого меня кормить будут, это обычно емкость с напитком на тросе. Надо взять пару пауэрбанков для телефонов на лодке". Ержан Есимханов

Далее – команда.

"Сопровождение заплыв даст сам – пилота, штурмана. Нужно будет, чтобы со мной мои люди поехали, которые будут кормить и следить за тем, все ли у меня в порядке. У меня команда проверенная, но нужны как минимум трое". Ержан Есимханов

Есимханов подчеркивает, сопровождение – это не просто на лодке находиться, это не спускать глаз с пловца, потому что у него кризисы случаются, ему нужен зрительный контакт.

"Значит, команда должна друг друга менять. И им тоже непросто, в маленькой лодочке сидеть все это время. Плюс нужен один англоязычный человек со мной и один – на берегу". Ержан Есимханов

В заключении казахстанец подчеркивает, что в этом списке наверняка что-то забыл.

"Я к этому посту буду еще много раз возвращаться. Его для себя пишу, на самом деле. Ну и для вас, чтобы было понимание, что это все примерно будет собой представлять". Ержан Есимханов

Комментаторы отметили, что им стало страшно лишь от прочтения.

Восхищаюсь вами. Что я могу – только поддержать вас своими пожеланиями. Сил вам, упорства, выдержки, терпения, энергии.

Удачи в будущем заплыве, вы уже победитель.

102 км я вообще плохо представляю, как плыть, это вообще реально? Это даже на машине ехать долго, а тут плыть, самому.

Удачи. Цель невероятная, конечно.

Я даже на диване столько перед телевизором не смогу провести. А я хорош в этом деле, я себя знаю. Мозг отказывается воспринимать этот пост.

Супермен! Пусть все получится!

Вы просто титан.

3 ноября 2026 года мы писали о том, что казахстанец вошел в шестерку лучших на юношеской Олимпиаде в Дакаре.