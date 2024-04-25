Как вести семейный бюджет, чтобы избежать конфликтов

Специалисты считают финансовый вопрос в семейной жизни ключевым, и от того, как супруги научаться тратить и копить деньги, будет зависеть их брак. Zakon.kz узнал, что такое финансовая неверность и как исправить ошибки.

По мнению психологов, денежные вопросы – одна из самых сложных и деликатных сфер в семейных отношениях. За ними непременно тянется шлейф из каких-то негативных эмоций, разочарований, недопонимания и даже несбывшихся надежд.



Как вести семейный бюджет без конфликтов с супругом

Современные пары стали отказываться от прежней традиции – иметь общий бюджет, когда оба супруга отдают всю заработную плату в общую казну. В то время было принято решать сообща: сколько денег нужно отвести на питание, коммуналку и прочие обязательные расходы вроде транспорта, интернета и ТВ. Далее шел список обязательных покупок, например, износилась обувь – нужно срочно купить, или сломался смартфон – нужен новый. Еще нужно отложить на отпуск и курсы английского для сына через месяц. Траты более или менее совпадают у большинства семей и тогда и сейчас. Отличие прежнего финансового устройства в том, что раньше был казначей – кто-то из супругов, выдававший деньги на ежедневные и прочие расходы. Сейчас во многих семьях муж и жена предпочитают иметь разные счета и распоряжаться своими доходами самостоятельно. Зачастую они не знают о размерах доходов друг друга и не имеют сведений о тратах. Фактически деньги ушли в семейных отношениях из прозрачной плоскости в закрытую, и это плохо, считают психологи. Запускается негативная реакция: закрытость информации – недоверие, недоверие – домыслы, домыслы – недовольство и конфликт.

Какие способы помогут избежать конфликта в семье

Психологии советуют все-таки вернуть общую казну – это может быть общий счет в банке или наличные в общем конверте, что не означает отказ от личных денег. В общую казну вносятся деньги на оплату коммунальных услуг, питание, транспорт и интернет, оплату кружков и секций ребенка и т. д.

Главный принцип, о котором необходимо договориться супругам – все вопросы финансового обеспечения семьи должны быть прозрачными и решаться сообща. И это относится не только к расходам, но и к целям.





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Для этого супругам придется научиться договариваться, слышать друг друга и быть готовыми к компромиссу. Важно понимать, что в основе ссор из-за денег зачастую лежит различие в финансовом мышлении супругов. Самый распространенный вариант: мужу нравится тратить деньги, а жене, напротив, копить на какие-то цели, например, отпуск на берегу океана. Соответственно, во время ссоры звучат слова: ты только тратить умеешь, а в ответ – тебе бы только сидеть на этих деньгах. В этой ситуации искать компромисс будет необходимо: на какие расходы мужа можно закрыть глаза, а где-то ему придется уступить и передать эти деньги в общую копилку на отпуск.



Одна из самых важных составляющих успеха – у супругов должны быть общие финансовые цели.

Общие финансовые цели супругов объединят их усилия, снимут вопросы с неудовлетворенными желаниями и неоправданными ожиданиями. Действуя сообща, супруги будут чувствовать уверенность друг в друге.

Какие ошибки с деньгами нельзя делать семейной паре

Первая ошибка. Скрывать от мужа или жены размер своих ежемесячных доходов и/или наличие тайных долгов. Когда один из супругов взял в долг либо кредит, не поставив в известность другого. У психологов на этот счет существует определение финансовой неверности. По своей разрушительной силе этот вид неверности ничем не уступает традиционной измене.

Вторая ошибка. Семейные пары совершают ее очень часто – в отношениях к другому супругу они руководствуются размером его заработной платы. Психологи называют такой подход не только ошибочным, но и разрушительным для семьи. Разница в заработной плате между мужем и женой – обычное явление, и это обстоятельство не должно влиять на отношения.

Общая рекомендация специалистов: для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь в браке, супруги должны действовать сообща, не изводить друг друга упреками и не прятать свои доходы.