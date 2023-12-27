Ненужные траты из бюджета на "модернизацию сознания" прокомментировал Куантыров

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса 27 декабря ответил на вопрос журналистов, будут ли впредь тратить бюджетные деньги на такие спорные программы, как "модернизация общественного сознания", сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что сомневаются в необходимости подобных программ. Алибек Куантыров ответил, что с принятием нового Бюджетного кодекса все траты будут планировать по новым принципам.

"Каждый администратор, госорган в первую очередь будет ответственен за то, что планирует. Если он запланировал ненужные вещи, соответственно, с него будет спрос. Если эти вещи прошли маслихат, Мажилис, но средства были неправильно освоены, – будет спрос. Если неправильно использовали бюджетные средства, будут ставить вопрос, что делать с первыми руководителями администратора бюджетных программ. Если он неправильно освоил, конечно, будут вопросы. Это вопросы процедурные. Где-то (в рамках. – Прим. ред.) административного, где-то уголовного кодекса." Алибек Куантыров

Алибек Куантыров добавил, что за неправильное освоение денег чиновников будут увольнять.

Программу по "модернизации общественного сознания" за бюджетный счет не раз критиковали, поскольку невозможно отследить, насколько достигнуты ее цели и насколько обоснованы затраты. Модернизация общественного сознания, как утверждали разработчики программы, – это сохранение национального кода, отбрасывание архаических и не вписывающихся в глобальный мир привычек и пристрастий, внутреннее стремление к обновлению.

Еще один подобный проект, "Ұлттық рухани жаңғыру", в августе утратил силу.