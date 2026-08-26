Магнитные бури обрушатся на Казахстан: когда и чего ждать

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН 26 августа 2026 года предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной 26 августа 2026 года информации, облако плазмы направилось к планете после вспышек на Солнце.



"После того, как для Солнца все закончилось, для Земли все только начинается. Выбросам плазмы, даже с учетом их огромных скоростей в 600-1000 км/с, требуется от 2 до 4 дней, чтобы преодолеть 150 миллионов километров, отделяющих Землю от Солнца... ...Прогноз на удар является довольно щадящим. Скорость выброса, судя по всему, не слишком велика, поэтому изначальные ожидания на сильные бури уровня G3 снижены до более скромных значений в диапазоне G1-G2 (слабые и средние события). Это отчасти будет компенсировано продолжительностью события – как считается, геомагнитные возмущения могут продлиться до двух суток", – предупредили в лаборатории.

Таким образом, начало магнитных бурь, предварительно, ожидается 28 августа.

Стоит ли казахстанцам опасаться последствий магнитных бурь? Однозначный ответ на этот вопрос никто дать не может. Так, российский врач Наталья Балан уверена, что чувствительны к магнитным бурям метеозависимые люди и пациенты с заболеваниями сердца и сосудов. По ее словам, изменения магнитного поля могут влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а также на мозговую деятельность. Даже у здоровых людей в такие дни иногда появляются головные боли, усталость и раздражительность.

Среди самых распространенных симптомов врачи называют:

головную боль,

бессонницу,

слабость,

учащенное сердцебиение,

скачки артериального давления.

В отдельных случаях могут обостряться мигрени, возникать боли в спине и суставах.

В то же время казахстанские специалисты рассказывают, что на сегодня убедительных научных доказательств прямой связи между магнитными бурями и головной болью нет. Крупные исследования не подтверждают, что геомагнитная активность сама по себе вызывает мигрень или другие типы головной боли у большинства людей. Просто ухудшение погодных условий может вносить свою лепту в течение хронических заболеваний.

При этом эксперты не могут отрицать – медицинские исследования показывают, что у части людей магнитные бури действительно могут ухудшать самочувствие: снижается активность, обостряются хронические заболевания. В статистике нередко отмечают рост числа инфарктов и инсультов во время геомагнитных возмущений.

А вот то, что магнитные колебания могут причинить вред технике, уже доказанный факт. Во время таких бурь в первую очередь страдает техника. Возмущения в ионосфере могут нарушать радиосвязь и навигацию. В длинных линиях электропередачи находятся токи, из-за чего возможны сбои в работе железнодорожной автоматики. Чаще всего это происходит в высоких широтах, однако исследования показывают, что подобные эффекты возможны и в Казахстане.

А научный сотрудник НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Андрей Махновский ранее заявил о том, что у пациентов с гипертонией во время магнитных бурь могут ухудшаться самочувствие и состояние, но заметного роста числа вызовов скорой помощи в такие дни пока не выявили.