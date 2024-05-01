Советы от спасателей, как уберечь ребенка от падения из окна

Спасатели дали важные рекомендации, как не допустить падение ребенка из окна, сообщает Zakon.kz.

В МЧС показали видео, как предотвратить падение ребенка из окон. Для этого:

закрывайте окна и установите ручку с ключом;

не доверяйте москитной сетке, она не выдерживает тяжелого груза и не защищает от падения;

объясняйте детям, что играть с окнами нельзя.

Также спасатели считают, что самое главное – это не оставлять ребенка одного, тем более в опасности.

Ранее две малышки выпали из окон в Карагандинской области.