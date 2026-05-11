Как защитить ребенка от падения из окна – советы полиции

МВД выпустило памятку родителям о том, как избежать падения ребенка из окна, сообщает Zakon.kz.

Безопасность ребенка – одна из главных обязанностей каждого родителя. Особенно в весенне-летний период, когда окна чаще открываются, возрастает риск падений детей. Такие трагедии, как правило, происходят из-за кратковременной невнимательности взрослых, поэтому важно строго соблюдать правила безопасности, отмечают в пресс-службе МВД.

Памятка от полиции:

Не оставляйте окна полностью открытыми. Если в доме есть маленький ребенок, нельзя оставлять окна нараспашку. Из любопытства ребенок может подойти к окну и оказаться в опасной ситуации. Для проветривания используйте режим верхнего открытия или специальные ограничители.

Убирайте мебель от окон. Дети могут забраться на подоконник с помощью стульев, диванов или другой мебели. Поэтому ее необходимо располагать подальше от окон.

Москитная сетка – не средство защиты. Сетки от насекомых не выдерживают вес ребенка. Опираясь на нее, ребенок может выпасть вместе с ней. Полагаться на сетку нельзя.

Используйте специальные замки и ограничители. Существуют оконные блокираторы, которые не позволяют ребенку самостоятельно открыть окно и помогают предотвратить несчастные случаи.

Не оставляйте ребенка без присмотра. Дети любознательны и активны, поэтому оставлять их одних в комнате с открытыми окнами недопустимо.

"Падение из окна происходит за секунды, но его можно предотвратить, соблюдая простые правила безопасности. Жизнь и здоровье ребенка – главная ценность". МВД РК

