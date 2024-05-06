Названа самая вредная ягода

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала, употребление какой ягоды может негативно сказаться на организме, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, это виноград.

"Он содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени. В среднем в 100 г. винограда содержится 16 г. сахара", – рассказала Утюмова Газете.Ru.

Чрезмерное употребление винограда может привести к набору веса. Калорийность винограда составляет от 60 до 78 ккал на 100 г., однако он может простимулировать аппетит из-за довольно высокого гликемического индекса. Виноград также принято считать сильным аллергеном из-за большого количества витамина С.



"Помимо этого, он стимулирует выработку желудочного сока, поэтому его не стоит употреблять в период обострения людям с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки", – добавила специалист.