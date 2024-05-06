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Названа самая вредная ягода

Самая вредная ягода, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 16:53 Фото: pixabay
Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала, употребление какой ягоды может негативно сказаться на организме, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, это виноград.
"Он содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени. В среднем в 100 г. винограда содержится 16 г. сахара", – рассказала Утюмова Газете.Ru.
Чрезмерное употребление винограда может привести к набору веса. Калорийность винограда составляет от 60 до 78 ккал на 100 г., однако он может простимулировать аппетит из-за довольно высокого гликемического индекса. Виноград также принято считать сильным аллергеном из-за большого количества витамина С.
"Помимо этого, он стимулирует выработку желудочного сока, поэтому его не стоит употреблять в период обострения людям с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки", – добавила специалист.
Также специалист отметила, что виноградные косточки могут содержать токсичные соединения, которые могут вызвать расстройство желудка при употреблении в больших количествах.

Ранее диетолог рассказала о вреде для организма "венского" и "английского" завтраков.

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