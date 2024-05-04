Чем опасен дом после паводка: врачи предупредили казахстанцев о рисках

В Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ) рассказали о том, что казахстанцы столкнулись с непредсказуемыми последствиями паводков. Эксперт дал ряд советов, как вернуться к привычному образу жизни и не заболеть, сообщает Zakon.kz.

Руководитель отдела профилактики особо опасных инфекций и развития лабораторий НЦОЗ Альберт Аскаров объяснил, как обработать сохранившиеся дома и материальные ценности.

– Опасно ли находиться в недезинфицированном доме после паводка? Какие болезни могут быть вызваны влажностью и наличием бактерий на полу, стенах, мебели и других поверхностях?



– Если не провести очистку, осушку помещений дома и их дезинфекцию, то не исключена возможность заражения проживающих там людей возбудителями различных кишечных инфекций (брюшной тиф, сальмонеллезы, дизентерия и другие острые кишечные инфекций). Кроме того, в доме после затопления появляются сырость, грибки и плесень, которые могут вызвать различные аллергические реакции и даже бронхиальную астму.

– Каким безопасным для человека и эффективным для бактерий раствором можно провести санобработку? Можно ли изготовить его самостоятельно? Как правильно провести первичную обработку дома, включая воду и ил?

– После очистки помещений (полы, стены, потолки, мебель) дома от загрязнений, плесени и грибков необходимо провести их дезинфекцию (обработку) антибактериальными (противогрибковыми) препаратами широкого спектра действия, которые в достаточном количестве имеются на казахстанском рынке, в соответствии с их наставлениями по применению и которые являются безопасными для людей и животных при их правильном применении. Далее провести осушку помещений самостоятельно следующими препаратами: раствором медного купороса, 60% перекисью водорода, гипохлоритом натрия или раствором хлорной извести.

Что касается дезинфекции игрушек, посуды, постельных принадлежностей, одежды, то их необходимо полностью погрузить в раствор дезинфекционного препарата на время, указанное в инструкции по применению. После этого их необходимо тщательно вымыть или постирать и просушить, желательно, на солнце.

– Правильно ли, что жители сразу включили отопление в подтопленных домах, пытаясь просушить стены и пол?

– Да. При включенном отоплении и регулярном проветривании помещений происходит более быстрая осушка помещений дома.

– Большинство опрошенных используют для обработки стен, пола, мебели и посуды "Белизну". Расскажите, насколько это верное решение?

– "Белизна" – это жидкий отбеливатель на основе гипохлорита натрия, его содержание составляет в ней не менее 5%. Она также может применяться для обработки (дезинфекции) помещений и принадлежностей затопленного дома в соответствии с инструкцией по применению.

– Можно ли использовать намокшие матрасы и другие вещи после паводков? Как их обрабатывать и где это можно сделать?

– От матрасов и подушек, если они находились в паводковой воде, желательно избавиться (выбросить), так как паводковая вода может быть загрязнена канализационными стоками (содержимое надворных туалетов, выгребных ям, навозохранилищ и др.), содержащими большое количество различных патогенных микроорганизмов, а также может быть загрязнена различными химическими веществами, от которых практически невозможно избавиться в домашних условиях. Что касается постельного белья, посуды, игрушек и других вещей, то их нужно продезинфицировать, как сказано выше.

Инфекции представляют серьезную угрозу для здоровья и могут передаваться через пищу, воду и контакт с инфицированными поверхностями. Соблюдение санитарных мер после паводков является крайне важным для обеспечения безопасности и защиты здоровья от инфекций и других заболеваний.

"Не забывайте о гигиене рук, очистке и обеззараживании поверхностей и источников водоснабжения. Эти простые действия помогут вам избежать неприятных последствий и сохранить здоровье. Берегите свое здоровье!" Альберт Аскаров

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области началась вторая волна паводков.