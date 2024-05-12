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Какие блюда из фастфуда не вредят здоровью

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 01:52 Фото: pixabay
Врач-терапевт Тимур Асанов рассказал, что в сетевых ресторанах фастфуда лучше отдавать предпочтение салатам, курице и роллам в пресной лепешке, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на врача, предпочтение также следует отдавать курице, а не свинине или говядине.

Отмечается, что картофель можно есть, но лучше выбрать печеный, а не приготовленный во фритюре. Соусы на основе майонеза следует заменить на кетчуп или горчицу. Эксперт советует избегать сладких газированных напитков из-за избытка сахара.

Кроме того, врач рекомендовал минеральную воду, чай, кофе без молока и сахара.

Ранее Zakon.kz узнал мнение специалистов, от каких продуктов лучше отказаться и почему там оказался популярный в мире тунец.

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