Как помочь организму справиться с жарой, рассказала гастроэнтеролог

Врач рассказала, каким продуктам следует отдавать предпочтение в летний период для хорошего самочувствия, сообщает Zakon.kz.

По словам гастроэнтеролога Наталии Донцу, летом организм пытается охладиться за счет расширения периферических сосудов и усиления потоотделения. И тут возникает риск обезвоживания, сгущения крови, резких перепадов артериального давления и даже теплового удара. Чтобы избежать этих рисков, нужно пересмотреть свой рацион питания.

"Тяжелая, жирная и жареная пища требует максимальной работы пищеварения, а в периоды жары это двойная нагрузка, так как организм вынужден тратить энергию не только на охлаждение, но и на сложный метаболизм", – заявила она в интервью изданию "Новости Приднестровья".

Питание, отмечает доктор, должно быть облегченным: небольшими порциями. Основа рациона – салаты, запеченные овощи с курицей, рыбой, яичные омлеты, легкие супы, творог и фрукты.

Вместе с тем специалист не советует увлекаться сладкими газировками – они не утоляют жажду, а лишь усиливают ее. Отказаться стоит также от алкоголя, а дозу кофе и энергетиков хотя бы уменьшить.

Чистая вода – основа основ в период жары, а также травяной и зеленый чаи, несладкий компот из сухофруктов.

Ранее сообщалось, что высокие дозы витамина С, вводимого внутривенно, могут повысить шансы на выживание пациентов с тяжелыми травмами и снизить риск опасных осложнений. К такому выводу пришли авторы обзора, ознакомиться с которым можно здесь.