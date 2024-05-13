Ландшафтный дизайн: подготовка почвы для цветника

Май – отличное время для высадки большинства цветов на большей части страны. Zakon.kz узнал, что влияет на рост растений и как исправить плохое качество почвы на участке.

Как подготовить почву под цветники: основные шаги

Почва и освещение – два главных фактора, влияющих на самочувствие и рост растений. Если освещение изменить нельзя, то поработать над улучшением качества почвы возможно. Для этого необходимо определить тип почвы на участке, выбранном под клумбы, и ее кислотность.

Оценка качества существующей почвы

Очень важно перед началом работ и покупкой растений оценить качество почвы на участке, где решено разбить клумбу или цветник, миксбордер и т. д. Цветущие растения делятся не только на одно– и многолетники, прежде всего они делятся на группы цветов, которые могут расти только при определенном типе почвы и уровне кислотности. Поэтому перед тем, как купить понравившийся цветок, необходимо узнать, какой тип почвы и уровень кислотности ему нужен, после чего провести небольшие исследования на участке.





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Определение типа почвы и ее структуры

В природе чаще всего встречаются три типа почвы.

Глинистая почва. Из названия понятно, что основной компонент ее – глина. Поэтому почва считается тяжелой и не всем видам растений она подходит, но ее состав можно улучшить.

Суглинистая почва. Этот тип почвы состоит из песка, глины и ила. Считается практически идеальным для высадки большинства растений.

Песчаная почва. Почва легкая, содержит мало питательных веществ и нуждается в улучшении.

Как определить тип почвы

Если визуально сложно определить тип почвы, то для этого существует несколько домашних способов.

Водный тест. На выбранном для цветника участке выкопать небольшую ямку глубиной 30-40 см и залить ее водой. После того, как вода ушла, снова залить водой и проследить, с какой скоростью она будет уходить. Если за час вода ушла на 10 см, то почва песчаная. Если за это время вода ушла на 4-5 см, то почва суглинистая. Если на 2,5-3 см, то почва глинистая.

Тест на сжатие. Взять горсть руки и сжать с силой в кулаке. Если комок держит форму, то почва глинистая. Если комок рассыпается, то песчаная. Если комок держит форму недолго, то суглинистая. Эти тесты не являются профессиональными и используются садоводами-любителями на своих участках.





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Тестирование pH и плодородия почвы

Следующий этап в подготовке почвы к посадке цветов – определение уровня кислотности. Всего их три вида: кислая, щелочная и нейтральная.

Существует международная шкала для определения типа почвы по уровню рН.

Кислая почва – уровень рН не превышает 7. Щелочная почва – уровень рН выше 7. Нейтральная почва – уровень pH около 7.

Показатель кислотности не зависит напрямую от типа почвы (глинистая, песчаная, суглинистая), поэтому требуется провести небольшие домашние исследования. Их можно сделать, купив в специализированном магазине для садоводов специальные приборы либо жидкость. А можно определить самостоятельно при помощи домашних способов.

Самый простой – использовать лакмусовую бумагу, которую можно купить в аптеке или магазине химии. Для измерения взять пробы почвы с участка, засыпать в чистую емкость и залить водой, лучше дистиллированной. Все перемешать, опустить лакмусовую бумагу в смесь. Достать и оставить бумагу на 30 секунд, чтобы она сменила цвет. В комплект лакмусовой бумаги входит индикатор цветов, на котором обозначен уровень рН.





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В домашних условиях можно также использовать уксус и соду. Он не покажет точных данных рН, но тип кислотности определит. Поместите две пробы почвы с участка в разные чистые емкости, добавьте в обе немного воды, размешайте, чтобы был мутный водяной раствор. В один состав добавьте столовый уксус, а в другой соду. Если жидкость с содой начинает шипеть и пениться, значит, почва кисла. Если реакции нет, – нейтральная. Если в емкости с уксусом начинается аналогичная реакция – жидкость шипит и пенится, то почва щелочная.



Общее правило. Пробы почвы нужно брать с глубины не менее 20 см. Даже на одном дачном участке может быть несколько типов почвы, поэтому для каждого нужно брать отдельную пробу. Время от времени лучше повторять проведение исследований, так как кислотность почвы может меняться.

Как улучшить качество почвы

Показатель кислотности не связан напрямую с качеством почвы, существует группа роскошных растений, которые предпочитают кислую почву, есть те, которым она противопоказана. Другая группа чувствует себя комфортно при нейтральном рН. Эти факторы необходимо учитывать при выборе растений для цветника. Большинство цветов хорошо себя чувствует в суглинистых и супесчаных почвах. Если на участке другой тип почвы, то его можно исправить.





Фото: freepik

Песчаная почва. Обычно структуру улучшают за счет внесения чернозема, можно внести немного глиняной почвы, но обязательно добавить компост, перепревший навоз или растительный "перегной". Лучше это делать осенью, но можно подготовить участок и заранее – в мае или июне.



Глинистая почва. Тяжелую почву, напротив, облегчают песком. Если есть возможность, то лучше брать речной песок. И обязательно добавить органику – перепревший навоз, компост и т. д.

Кислая почва. Для снижения уровня рН необходимо внести в почву известь, доломитовую муку или мергель. Их можно купить в специализированном садоводческом магазине. Процедуру нужно повторять каждые 5-7 лет.

Нейтральная почва. Для некоторых растений, предпочитающих кислую почву, нужно будет внести верховой торф, чтобы повысить уровень рН. Сделать это можно непосредственно в лунке, куда собираются посадить цветок.