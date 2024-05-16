Ландшафтный дизайн: какие удобрения важны для роскошного цветника

Май – прекрасное время для посадки большинства видов цветов. О том, как повлиять на рост и цветение растений, какие удобрения и когда лучше вносить, в материале Zakon.kz.

Внесение улучшений в почву: необходимые материалы

Для хорошего роста и обильного цветения растений необходимо вносить подкормку на участок, где решено разбить клумбу или цветник/миксбордер. Обычно используются два вида удобрений: органические и минеральные.

Использование органических удобрений

К органическим относятся удобрения растительного или животного происхождения. Их особенно ценят во всем мире за экологичность, безопасность и доступность. Органические удобрения содержат все необходимые для питания растений элементы и минералы: азот, калий, фосфор, витамины и микроэлементы. Не менее важно, что в отличие от минеральных, органические удобрения существенно улучшают качество почвы, обогащая ее гумусом, делая ее более рыхлой, и "дышащей", что комфортно для корней растений. Пожалуй, единственный минус для органики – на бедных почвах этих удобрений бывает недостаточно, и необходимо дополнительно вносить минеральные компоненты.

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Специалисты рекомендуют перед внесением органических удобрений узнать тип почвы на участке для цветника. Объясняется это тем, что один из видов органики – сапропель (озерный или речной ил) – используют только на кислых и песчаных почвах, так как в них содержится известь. Как определить тип почвы, смотрите в материале Zakon.kz.



Навоз: польза и особенности применения

Навоз давно и уверенно занимает первую строчку по популярности среди специалистов и садоводов-любителей. Для удобрения цветника можно использовать все виды навоза: конский, коровий, свиной или овечий. В состав данного типа органических удобрений входят: азот, калий, фосфор, марганец, медь, кобальт и даже молибден. Количество полезных веществ отличается в зависимости от вида навоза. Например, самым богатым на фосфор (до 0,7%) и калий (до 0,8%) считается конский навоз, а на азот – свиной (до 1%). Между тем расхождения по цифрам незначительны, поэтому каких-то особых рекомендаций по использованию у специалистов нет.

Важно. Нельзя вносить любой вид свежего навоза в почву. Он содержит большое количество аммиака, который сжигает корни растений.

Поэтому свежий навоз вносят только осенью на участок, где нет растений, под перекопку. Вначале навоз разбрасывают, а затем перекапывают на глубину 20-30 см. Весной, когда растает снег и земля просохнет, участок можно снова перекопать и посадить растения. При других обстоятельствах навоз лучше оставить в куче на несколько месяцев и только затем вносить в почву. Обычно дачники и владельцы домов завозят навоз осенью и оставляют до весны, таким образом навозная куча не привлекает мух и не источает запах. За несколько месяцев аммиак улетучится, а полезные элементы приобретут доступную для растений форму.

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Навоз – мощное органическое удобрение, эффект от которого сохраняется на протяжении нескольких лет. Общее правило: вносить навоз в легкую почву нужно не чаще, чем раз в три-четыре года, в тяжелую почву – не чаще, чем каждые пять-шесть лет.



Специалисты советуют придерживаться нормы: 10-15 ведер навоза на 1 сотку земли.

Перегной: полезная форма навоза

Специалисты называют перегноем перепревший навоз, который внешне больше похож на почву. Для его получения навоз оставляют перегнивать на 3-4 года. Ценится это удобрение за свои качества: не содержит вредных и опасных веществ для растений, значительно улучшает качество любой почвы, богат на полезные элементы.

Обычно перегной используют для рассады или кладут в лунки при посадке овощей или цветов, а также в ямы при посадке кустарников или деревьев.

В каком количестве использовать перегной • для рассады берут почву и перегной в соотношении 1:1

• для внесения в лунки – 1 горсть на лунку • для внесения в яму под кустарник – ½ ведра на 1 яму • для внесения в яму под дерево – 1 ведро на яму

Удобрение цветника. Другой вариант – внести удобрения на весь участок. В этом случае специалисты советуют исходить из нормы: 50-70 ведер перегноя на 1 сотку.

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Мульчирование цветника. Перегной также рекомендуют использовать для мульчирования цветника или огорода. В этом случае необходимо распределить удобрение равномерным слоем высотой 5 см по участку. Специалисты считают этот способ максимально эффективным, так как, с одной стороны, мульча останавливает потерю влаги в жаркие дни, а с другой – растения будут получать полезные элементы при каждом поливе или дожде.



Компост: как и зачем добавлять

Компост – популярный среди дачников и владельцев домов вид удобрения. Помимо прямого назначение – эффективной подкормки цветов и растений, создание компоста позволяет утилизировать пищевые отходы, скошенную траву, и старые ветки деревьев. Обычно для производства компоста устанавливают большой ящик. Его можно сделать самим, а можно купить готовый в садоводческом магазине. Оптимальный размер для ящика: 100-150 см в ширину и 120 см в высоту. Длина может быть любой, но, как правило, это всегда больше 1.5 м.

Как сформировать компост

При формировании компоста важно соблюдать очередность слоев. На дно выкладывают большие ветки, крупные стебли малины или подсолнечника. Поверх кладут слой из скошенной травы, сорняков, листьев, мелких веточек, очистки овощей, и прочие отходы от продуктов. Нельзя класть в компостную кучу мясные продукты и сладкое. Далее сверху насыпать слой из земли. Хорошо добавить в нее навоз в соотношении на 10% земли – 20% навоза. Можно один слой разделить на два: слой навоза, сверху слой почвы. Вносить в компост почву обязательно, но ширина слоя не должна быть 2-3 см.

Общая схема компоста. Слой сухих ингредиентов высотой 30 см: ветки, сухая трава и листья, сухие очистки. Слой влажных элементов высотой 10 см: свежескошенная трава, сорняки, очистки кухонные, навоз. Далее чередуем слои до верха ящика. Последний слой высотой 5 см – земля. Общее соотношение между слоями должно быть в пределах: сухих ингредиентов в 4-5 раз больше, чем влажных.

Обычно процесс ферментации в компостном ящике происходит в течение 1-2 лет в зависимости от климата. Лучше устанавливать ящик под компост в теплое и солнечное место, так процесс будет идти быстрее.

Минеральные добавки для баланса питательных веществ

Помимо органической формы удобрений, садоводы активно применяют для цветников минеральные. Минеральные удобрения получаются за счет химической или механической обработки. Для роста и хорошего цветения растений чаще всего применяют минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий.





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Какие минералы важны для цветущих растений и как их добавлять

Азотные удобрения. Одна из форм азотных удобрений – аммиачная селитра. Положительно влияет на рост растения, набор зеленой массы, и устойчивость к болезням.

Фосфорные удобрения. В продаже можно увидеть две формы удобрения – суперфосфатные и фосфорная мука. Фосфор влияет на рост растений и их корневой системы, образование цветков и плодов. Специалисты рекомендуют вносить фосфорные удобрения осенью под перекопку.

Калийные удобрения. Ускоряют цветение и укрепляют иммунитет растений к болезням. Наибольшее распространение в садоводстве получил хлористый калий. Но вносить его можно только осенью перед перекопкой на пустом участке из-за вредности хора.

Известковые удобрения. Их используют для регулирования кислотности почвы. Формы удобрения: доломитовая мука, мел, гашенная известь, торфяная зола. Обычно известковые удобрения вносятся осенью под перекопку, так как основной предназначение их – снизить кислотность почвы. Дополнительно земля на участке обогащается кальцием.

Комплексные удобрения. Самая популярная форма минеральных удобрений, как среди специалистов, так и любителей. Их ценят за то, что в одном удобрении содержатся сразу несколько полезных для растения элементов. Самыми распространенными считаются: азотно-калийные удобрения, и азотно-фосфорно-калийные. Время внесения удобрения, как и количество указываются в инструкции к удобрению.

Как правильно вносить удобрения

Для каждого вида удобрений определен свой срок применения, многие из них вносятся в почву на пустом участке осенью под перекопку. Подобным образом, можно подготовить землю под будущий цветник или клумбу, а так же миксбордер. Для обильного цветения и роста растений удобрения можно применять и весной и летом, к примеру, сейчас при посадке цветника можно использовать перегной, компост или азотно-калийные удобрения.