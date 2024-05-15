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В российском твороге нашли запрещенный фермент

Молочная продукция, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 08:33 Фото: pixabay
В ходе исследования специалисты нашли в продуктах двух производителей молочной продукции запрещенный фермент, известный как "мясной клей", сообщает Zakon.kz.

Специалисты поясняют, что компании могут использовать "мясной клей" для ускорения процесса производства творога. Но фермент был запрещен в России с 1 января 2020 года. Об этом говорится на сайте организации "Российская система качества".

В рамках исследования эксперты анализировали торговые марки творога 5% жирности по 77 показателям. 20 продуктов были произведены в России, один – в Беларуси.

"Мясной клей" или микробную трансглютаминазу обнаружили в продуктах под брендами "Свежее завтра" и "Славянские кружева". Кроме того, в продукции брендов "Вкуснотеево", "Коровка из Кореновки", "Можайский", "Нытвенский маслозавод" и "Ярче!" превышено содержание дрожжей.

Испытания полностью прошли 15 торговых марок, в том числе продукция производителей:

  • "Вкусвилл";
  • "Домик в деревне";
  • "Искренне ваш";
  • "Кубанский молочник";
  • "Лебедянь молоко";
  • "Простоквашино";
  • "Рузское молоко".

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