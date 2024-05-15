В российском твороге нашли запрещенный фермент
Специалисты поясняют, что компании могут использовать "мясной клей" для ускорения процесса производства творога. Но фермент был запрещен в России с 1 января 2020 года. Об этом говорится на сайте организации "Российская система качества".
В рамках исследования эксперты анализировали торговые марки творога 5% жирности по 77 показателям. 20 продуктов были произведены в России, один – в Беларуси.
"Мясной клей" или микробную трансглютаминазу обнаружили в продуктах под брендами "Свежее завтра" и "Славянские кружева". Кроме того, в продукции брендов "Вкуснотеево", "Коровка из Кореновки", "Можайский", "Нытвенский маслозавод" и "Ярче!" превышено содержание дрожжей.
Испытания полностью прошли 15 торговых марок, в том числе продукция производителей:
- "Вкусвилл";
- "Домик в деревне";
- "Искренне ваш";
- "Кубанский молочник";
- "Лебедянь молоко";
- "Простоквашино";
- "Рузское молоко".
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