Гортензия – популярный тренд ландшафтного дизайна: как выбрать и как ухаживать

Дизайнеры и садоводы всего мира ценят гортензию за роскошь цветения и неприхотливость в уходе. Zakon.kz узнал, какие виды гортензии существуют, как их выбрать и правильно посадить.

Популярные виды и сорта гортензии

Существует несколько видов гортензии, каждый из которых является прародителем популярных сортов. В основе растений лежат качества и внешние особенности базового цветка.





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Метельчатые сорта гортензии

Одна из самых больших групп - гортензии метельчатые. К ней относятся следующие сорта:

"Ванилла Фрейз", "Лаймлайт", "Фантом";

"Пинки Винки", "Матильда", "Грандифлора".

Гортензия древовидная

Этот вид гортензии представлен сортами:

"Анабель", "Лучистая", "Хайес Старберст", "Стерилис".

Гортензия крупнолистная

В группу гортензии крупнолистной входят сорта:

"Мисс Саори", "Ленарт Вайт", "Блашинг Брайд".

Гортензия черешковая

Этот вид гортензии больше известен под другими неофициальными наименованиями: гортензия плетистая, или вьющаяся или лиановидная. Сорта:

"Миранда", "Кордифолия", "Петиоларис".

Особой популярностью среди садоводов пользуется сорт Бретшнейдер, известный как "Пурпурная королева".

Как выбрать гортензию для своего участка

При выборе сорта гортензии нужно исходить из участка, куда планируется посадить растение. Он должен находиться в тени или полутени, и иметь подходящую почву. Гортензия не переносит открытых и солнечных мест, а также тяжелой глинистой и кислой почвы. В садоводстве тенью считаются участки, где растение находиться под прямыми солнечными лучами не более 3 часов в день. Полутень – четыре-пять часов активного солнца.

Метельчатые сорта гортензии предпочитают полутень, лучше всего они чувствуют себя высаженными между деревьями и кустарниками.

Древовидные сорта гортензии также хорошо чувствуют себя только в полутени.

Крупнолистный вид гортензии, а также пильчатые и дуболистные сорта можно сажать только в тенистой части сада. Для этого, к слову, хорошо подойдет южная стена дома, которая будет давать устойчивую тень.





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Какая почва подходит для гортензии

Все виды и сорта гортензии будут хорошо расти и давать пышное цветение только при посадке в плодородные, рыхлые, водо- и воздухопроницаемые нейтральные или слабокислые почвы. Ориентироваться нужно на показатель кислотности почвы - рН 6,5/7,0.

Не стоит отчаиваться, если в саду нет участка с подобными характеристиками, места для высадки гортензии можно специально подготовить. Если кислотность выше нужного показателя, то его можно нейтрализовать, внеся подкормку – доломитовую муку из расчета 2 килограмма на 5 кв. метров. В тяжелую глинистую почву обычно добавляют чистый речной песок, чтобы сделать землю более рыхлой и воздухопроницаемой. Участок перекапывается, дополнительно также вносится органические удобрения. Обычно подобным образом готовят участки под посадку поздней осенью, но если гортензия выращена в контейнерах и имеет хорошо развитую корневую систему, то можно высадить ее на свеже подготовленное место. Главное, чтобы была проведена нейтрализация кислотности и внесены разрыхлители с удобрениями.

Посадка гортензии многоступенчатая и включает несколько этапов: подготовка участка (при необходимости), приготовление почвенной смеси для посадки в яму, и формирование/покупка материала для дренажа.

Подготовка почвы и посадочной ямы

Дополнительная подготовка требуется для ямы, куда будет посажено растение. Родной грунт из нее изымается, и заполняется почвенной смесью.

Что входит в состав смеси для посадки гортензии

В равных количествах отдельно нужно смешать: плодородную землю, перепревший навоз, дерновую землю и песок речной. После чего заполнить яму до уровня, на котором будет высажено растение. Остаток смеси распределяется вокруг саженца.

Размер посадочной ямы под все виды и сорта гортензии должны быть не менее 40 см в глубину и по диаметру. Если растение взрослое и имеет хорошо развитую корневую систему, то размер ямы нужно соответственно увеличить. При высадке нескольких кустов растения, лунки под них должны находиться на расстоянии не менее 70 см. Когда гортензия войдет в полный цвет, при такой посадке кусты образуют плотную посадку. Если сажать гортензии на расстоянии от 1,5 до 3 метров друг от друга, то кусты растения со временем разрастутся и займут всю площадь.





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Как посадить гортензию

После того, как подготовлена смесь из почвы и органических удобрений, нужно внести на дно посадочной ямы дренаж из битого кирпича или щебня. Уровень слоя должен составлять 10 см. Затем дренаж слегка присыпают почвенной смесью на 1-2 см, ставят по центру саженец гортензии, и засыпают вокруг подготовленной питательной земляной массой. Если саженец гортензии был выращен в контейнере, то его помещают в яму вместе с земляным комом слегка его "растормошив", чтобы освободить переплетенные корни. Важно обращать внимание, чтобы при посадке корневая шейка гортензии оставалась на уровне поверхности земли. Затем почву вокруг саженца примять, и обильно полить. Лучше, если сразу же провести мульчирование – засыпать вокруг растения кусочки коры, торфяную крошку, опилки или хвою. Это позволит удерживать влагу, сократить число поливов и помешать росту сорняков.

Как ухаживать за гортензиями

Гортензии не требуют большого ухода – для них самым важным является полив. После посадки в течение двух недель гортензии поливают каждый день, если стоит теплая и сухая погода. Затем число поливов сокращают до двух раз в неделю, а через месяц после посадки – один раз в десять дней. Правда, в этом случае полив должен быть обязательно обильным – 2 ведра на один куст. Это общие рекомендации, придерживаться нужно особенностей своей климатической зоны и температурой воздуха летом. В любом случае, полив лучше проводить вечером, чтобы влага проникала в почву, а не испарялась.

Хорошо добавлять время от времени в воду для полива немного марганцовки. Это избавит гортензию от гнили. Раствор должен быть бледно-розовым.





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Когда и как вносить удобрения

Гортензия нуждается в постоянной подкормке – это позволяет ей обильно и красиво цвести. Правда, при правильной посадке, когда были внесены органические удобрения, о дополнительной подкормке можно забыть на ближайшие два года.

Комплексные минеральные удобрения. Лучше вносить комплексные удобрения в начале мая из расчета 30 грамм на 10 литров воды. Во время появления бутонов рекомендуется вносить фосфорно-калийные удобрения – они дают обильное цветение. После того, как гортензия отцвела можно внести удобрения с суперфосфаты – это нужно для закладки молодых почек.

Органические удобрения. Хорошо удобрять гортензии настоем коровяка из соотношения 1:10 (одна часть коровяка на 10 частей воды). Процедура способствует росту растения, укрепляет корневую систему. Повтор процедуры — через 1,5 недели.

Как выбрать саженцы гортензии

Самый популярный способ выращивания гортензии – это контейнеры. Садоводы получают готовые растения с хорошей корневой системой и имеют возможность посадить гортензию в любое время года, кроме зимы и поздней осени, когда земля остывает, и вот-вот ударят морозы. К слову, специалисты советуют высаживать гортензии осенью за месяц до наступления холодов. При выборе саженцев в контейнерах нужно посмотреть на дно емкости, корешки должны виднеться из дренажных отверстий. Ствол растения должен быть гладким без трещин.

При выборе саженцев из открытого грунта необходимо проследить, чтобы на растении и его корнях не было признаков плесени, гниения, или гнилостного запах, а корневая система хорошо развита.