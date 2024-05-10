Во время магнитных бурь дачникам посоветовали снизить темп работ

Российские медики рекомендуют снизить любые нагрузки: физические, эмоциональные, чтобы справиться со стрессом, который возможен во время предстоящих магнитных бурь, сообщает Zakon.kz.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости напомнил, что магнитные бури могут оказать существенное влияние на самочувствие людей.

"...Если занимаетесь спортом, то следует перейти на умеренные тренировки. Дачникам, у которых сейчас горячая пора, нужно снизить темп работ на участках", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что важно качественно и достаточно высыпаться, отдыхать днем, если есть возможность, больше бывать на свежем воздухе.

"Людям с хроническими заболеваниями нужно тщательно выполнять рекомендации лечащего врача, вовремя принимать прописанные лекарственные препараты. Если возникают непривычные симптомы: сильная головная боль, боль за грудиной, рвота, сильное головокружение, одышка – обращайтесь за медицинской помощью", - добавил Тяжельников.

Врач отметил, что пожилым людям нужно быть особенно внимательными к здоровью в такие дни: соблюдать режим дня, больше отдыхать, качественно питаться. Также важно регулярно два раза в день измерять артериальное давление, принимать лекарства и иметь запас препаратов на случай обострения заболевания.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла новая сильная вспышка 9 мая. Ее мощность составила X2.2, что является высшим классом вспышек. К Земле направился мощный выброс плазмы большого размера.