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Как быстро заснуть – совет эксперта

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 21:11 Фото: pixabay
Британский врач Скотт Уолтер назвал способ, который поможет быстро заснуть. По его словам, метод "перетасовки" работает практически безотказно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, метод "когнитивное перетасовывание" представляет собой способ перестроить или реорганизовать свои мысли, словно перетасовать колоду карт.

"Просто думайте о случайных словах-объектах, которые не имеют ничего общего друг с другом, например корова, лист, бутерброд. Продолжайте повторять их в голове, пока не заснете", – посоветовал эксперт.

Уолтер отметил, этот метод работает, потому что не нагружает мозг, а также имитирует так называемые "микросны", которые человек испытывает, когда начинает засыпать.

Ранее сообщалось, что сон может навредить восстановлению организма.

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