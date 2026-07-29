Как заставить старый смартфон работать быстрее, рассказали эксперты

Эксперты назвали простой способ заставить старый смартфон работать быстрее. Для этого достаточно изменить несколько базвых настроек системы и правильно очистить память девайса, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает издание MakeUseOf. Автор портала Панкил Шах рассказал, что ему удалось ускорить свой аппарат Samsung Galaxy S23 после того, как он изменил его стандартный лаунчер – оболочку для управления главным экраном, меню приложений и внешним видом интерфейса.

Он объяснил, что нашел в интернете несколько более оптимизированных и быстрых лаунчеров.

Также Шах раскрыл и другие способы ускорения телефона. Он рекомендовал освободить место в памяти девайса – по словам специалиста, на смартфоне должно быть не меньше 10 процентов свободного пространства.

Также журналист рекомендовал отключить анимацию и ограничить фоновую активность приложений. В заключение редактор MakeUseOf рекомендовал отключить настройку, которая увеличивает оперативную память смартфона за счет встроенной.

На разных девайсах она может называться по-разному – RAM Plus, RAM Expansion, RAM Boost.

"Поскольку встроенная память работает медленнее, чем оперативная память, эта функция только тормозит ваш девайс", – говорится в материале.

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