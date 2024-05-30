Простые рецепты вкусных закусок для первого летнего пикника
Элементарный пирог с молодой капустой
Количество ингредиентов в рецепте рассчитано на один небольшой пирог диаметром около 18 см.
Для теста:
Сметана – 100 г
Яйца – 1 шт.
Мука – 1,5 ст.
Масло сливочное – 100 г
Кунжут – 1 ч. ложка
Для начинки:
Капуста (белокочанная) – половина кочана
Яйца – 3 шт.
Масло растительное – 2 ст. ложки
Соль – на кончике ножа
Фото: freepik
Как приготовить элементарный пирог с капустой
Начинка для пирога. Сварить яйца вкрутую и дать остыть. Капусту тонко нашинковать. В сковороду вылить немного растительного масла и выложить капусту. Обжарить до мягкого состояния в течение 7-10 минут. Снять с огня и остудить. Яйца мелко порезать, соединить с капустой, посолить и поперчить.
Тесто. Муку смешать со сливочным маслом в крошку. Соединить сырое яйцо со сметаной и влить к муке. Немного посолить и замесить тесто, оно должно быть мягким и приятным на ощупь. Готовое тесто разделить на две части. Форму для выпечки накрыть пергаментной бумагой, хорошо смазанной растительным маслом. Одну часть теста выложить в подготовленную форму и руками "растянуть" по дну и бортикам. Выложить начинку. Вторую часть теста раскатать толщиной 0,5-0,7 см. Положить поверх начинки и защипнуть края с нижним слоем теста. Проколоть в нескольких местах вилкой. Желток сырой размешать и смазать им пирог, сверху посыпать кунжутом. Выпекать в заранее разогретой духовке 30 минут при температуре 180°C. Пирог достать и дать немного остыть.
Малосольные огурчики
Очень простой и быстрый рецепт вкусных ароматных малосольных огурчиков.
Огурцы – 3 кг
Вода минеральная (газированная) – 2 л
Чеснок – 2 головки
Укроп для засола (зонтики) – 3 шт.
Листья вишни – 5 шт.
Листья смородины – 5 шт.
Листья хрена – 2 шт.
Соль (только крупного помола) – 5 ст. ложек
Фото: freepik
Как приготовить малосольные огурчики:
Огурцы помыть и обрезать кончики с двух сторон. Чеснок очистить, все листья зелени для засолки помыть. В большую емкость выложить на дно одну часть укропа, листьев хрена, вишни, смородины и зубчиков чеснока. Выложить огурцы, перемежая их остатками зелени и чесноком. Отдельно подготовить рассол: смешать минеральную воду с солью до ее полного растворения. Залить огурцы с зеленью рассолом, накрыть тарелкой сверху. Убрать в холодильник на сутки. Через 24 часа малосольные огурчики готовы.
Картофельное печенье с сыром и прованскими травами
Оригинальный и простой рецепт несладкого печенья. Закуска хорошо подходит к охлажденному белому вину, горячему кофе или чаю.
Картофель (отварной) – 250 г
Масло сливочное – 60 г
Мука – 80 г
Крупа манная – 50 г
Сыр (твердый) – 65 г
Яйцо – 1 шт.
Смесь прованских трав – 1/2 ч. ложки
Соль – на кончике ножа
Фото: freepik
Как приготовить картофельное печенье с сыром
Картофель отварить и размять. Сыр натереть на средней терке, добавить к картофелю (он не должен быть горячим) и перемешать. Затем добавить сырой желток, сливочное масло (мягкое), смесь трав и соль, в конце всыпать муку и манку. Все тщательно перемешать и замесить мягкое тесто, после чего убрать его в холодильник на полчаса. Готовое тесто скатать в длинный жгут, порезать на 12-14 частей. Каждую раскатать в кружок. Кружки сложить друг на друга стопкой на пергамент для выпечки и снова раскатать толщиной 7 мм, получится большой круг "слоеного" теста. Круг разрезать по желанию на кружки, квадраты, прямоугольники и т. д. Пергамент с тестом переложить на противень и выпекать в духовке в течение 20-25 минут при температуре 180°C. Затем вынуть печенье и дать ему остыть.
Слоеные ушки с соусом песто из петрушки
Для песто:
Петрушка – 1 пучок
Чеснок – 4 зубчика
Орехи кедровые – 40 г
Масло растительное – 90 мл
Сыр твердый – 80 г
Соль по вкусу
Для ушек:
Тесто готовое слоеное бездрожжевое – 1 пласт (500 г)
Орехи кедровые – 50 г
Фото: freepik
Как приготовить слоеные ушки с соусом песто
Сыр натереть на мелкой терке. Ингредиенты для песто пробить мелко в блендере. В емкости для блендера соединить зелень и сыр, подсолить и снова пробить пару секунд. Тесто разморозить и раскатать в пласт толщиной 0,5 см, смазать песто и посыпать сверху кедровыми орешками. Скатать тесто с двух сторон навстречу друг к другу, получится два рулета, разрезать не надо. Выложить двойной рулет на пергамент и порезать на ушки порционно поперек шириной 1 см. Аккуратно переместить пергамент на противень и разложить ушки для выпечки. Выпекать в духовке в течение 20 минут при температуре 160°C.
Запеченная кукуруза
Кукуруза стала межсезонным продуктом, а летом первый урожай можно ожидать уже в июне. Простой и вкусный рецепт, который легко сделать дома или на природе – на даче или на пикнике.
Кукуруза – 3 шт.
Сливочное масло – 30 г
Сок лайма – 2 ст. ложки
Цедра лайма – 1/2 ч. ложки
Петрушка – 1 веточка
Фото: freepik
Как приготовить запеченную кукурузу
Початок кукурузы освободить от листьев, ополоснуть под водой. Обернуть в фольгу и выложить в форму для выпекания. Предварительно разогреть духовку до максимума, затем убавить до 200°C и поставить форму с кукурузой. Запекать 30 минут. Подготовить соус. Петрушку мелко порубить. Сливочное масло смешать с соком, цедрой лайма и петрушкой. Достать кукурузу, раскрыть от фольги и обильно смазать соусом. В конце посолить.