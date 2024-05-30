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Простые рецепты вкусных закусок для первого летнего пикника

Простые рецепты вкусных закусок для первого летнего пикника, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 18:12 Фото: freepik
Первые летние выходные дни – прекрасная возможность отдохнуть с друзьями и близкими на природе. Zakon.kz собрал пять простых рецептов очень вкусных закусок для пикника или застолья на даче с друзьями.

Элементарный пирог с молодой капустой

Количество ингредиентов в рецепте рассчитано на один небольшой пирог диаметром около 18 см. 

Для теста:

Сметана – 100 г

Яйца – 1 шт.

Мука – 1,5 ст.

Масло сливочное – 100 г

Кунжут – 1 ч. ложка

Для начинки:

Капуста (белокочанная) – половина кочана

Яйца – 3 шт.

Масло растительное – 2 ст. ложки

Соль – на кончике ножа

Простые рецепты вкусных закусок для первого летнего пикника, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 18:12

Фото: freepik

Как приготовить элементарный пирог с капустой

Начинка для пирога. Сварить яйца вкрутую и дать остыть. Капусту тонко нашинковать. В сковороду вылить немного растительного масла и выложить капусту. Обжарить до мягкого состояния в течение 7-10 минут. Снять с огня и остудить. Яйца мелко порезать, соединить с капустой, посолить и поперчить.

Тесто. Муку смешать со сливочным маслом в крошку. Соединить сырое яйцо со сметаной и влить к муке. Немного посолить и замесить тесто, оно должно быть мягким и приятным на ощупь. Готовое тесто разделить на две части. Форму для выпечки накрыть пергаментной бумагой, хорошо смазанной растительным маслом. Одну часть теста выложить в подготовленную форму и руками "растянуть" по дну и бортикам. Выложить начинку. Вторую часть теста раскатать толщиной 0,5-0,7 см. Положить поверх начинки и защипнуть края с нижним слоем теста. Проколоть в нескольких местах вилкой. Желток сырой размешать и смазать им пирог, сверху посыпать кунжутом. Выпекать в заранее разогретой духовке 30 минут при температуре 180°C. Пирог достать и дать немного остыть.

Малосольные огурчики

Очень простой и быстрый рецепт вкусных ароматных малосольных огурчиков.

Огурцы – 3 кг

Вода минеральная (газированная) – 2 л

Чеснок – 2 головки

Укроп для засола (зонтики) – 3 шт.

Листья вишни – 5 шт.

Листья смородины – 5 шт.

Листья хрена – 2 шт.

Соль (только крупного помола) – 5 ст. ложек

Простые рецепты вкусных закусок для первого летнего пикника, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 18:12

Фото: freepik

Как приготовить малосольные огурчики:

Огурцы помыть и обрезать кончики с двух сторон. Чеснок очистить, все листья зелени для засолки помыть. В большую емкость выложить на дно одну часть укропа, листьев хрена, вишни, смородины и зубчиков чеснока. Выложить огурцы, перемежая их остатками зелени и чесноком. Отдельно подготовить рассол: смешать минеральную воду с солью до ее полного растворения. Залить огурцы с зеленью рассолом, накрыть тарелкой сверху. Убрать в холодильник на сутки. Через 24 часа малосольные огурчики готовы.

Картофельное печенье с сыром и прованскими травами

Оригинальный и простой рецепт несладкого печенья. Закуска хорошо подходит к охлажденному белому вину, горячему кофе или чаю.

Картофель (отварной) – 250 г

Масло сливочное – 60 г

Мука – 80 г

Крупа манная – 50 г

Сыр (твердый) – 65 г

Яйцо – 1 шт.

Смесь прованских трав – 1/2 ч. ложки

Соль – на кончике ножа

Простые рецепты вкусных закусок для первого летнего пикника, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 18:12

Фото: freepik

Как приготовить картофельное печенье с сыром

Картофель отварить и размять. Сыр натереть на средней терке, добавить к картофелю (он не должен быть горячим) и перемешать. Затем добавить сырой желток, сливочное масло (мягкое), смесь трав и соль, в конце всыпать муку и манку. Все тщательно перемешать и замесить мягкое тесто, после чего убрать его в холодильник на полчаса. Готовое тесто скатать в длинный жгут, порезать на 12-14 частей. Каждую раскатать в кружок. Кружки сложить друг на друга стопкой на пергамент для выпечки и снова раскатать толщиной 7 мм, получится большой круг "слоеного" теста. Круг разрезать по желанию на кружки, квадраты, прямоугольники и т. д. Пергамент с тестом переложить на противень и выпекать в духовке в течение 20-25 минут при температуре 180°C. Затем вынуть печенье и дать ему остыть.

Слоеные ушки с соусом песто из петрушки

Для песто:

Петрушка – 1 пучок

Чеснок – 4 зубчика

Орехи кедровые – 40 г

Масло растительное – 90 мл

Сыр твердый – 80 г

Соль по вкусу

Для ушек:

Тесто готовое слоеное бездрожжевое – 1 пласт (500 г)

Орехи кедровые – 50 г

Простые рецепты вкусных закусок для первого летнего пикника, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 18:12

Фото: freepik

Как приготовить слоеные ушки с соусом песто

Сыр натереть на мелкой терке. Ингредиенты для песто пробить мелко в блендере. В емкости для блендера соединить зелень и сыр, подсолить и снова пробить пару секунд. Тесто разморозить и раскатать в пласт толщиной 0,5 см, смазать песто и посыпать сверху кедровыми орешками. Скатать тесто с двух сторон навстречу друг к другу, получится два рулета, разрезать не надо. Выложить двойной рулет на пергамент и порезать на ушки порционно поперек шириной 1 см. Аккуратно переместить пергамент на противень и разложить ушки для выпечки. Выпекать в духовке в течение 20 минут при температуре 160°C.

Запеченная кукуруза

Кукуруза стала межсезонным продуктом, а летом первый урожай можно ожидать уже в июне. Простой и вкусный рецепт, который легко сделать дома или на природе – на даче или на пикнике.

Кукуруза – 3 шт.

Сливочное масло – 30 г

Сок лайма – 2 ст. ложки

Цедра лайма – 1/2 ч. ложки

Петрушка – 1 веточка

Простые рецепты вкусных закусок для первого летнего пикника, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 18:12

Фото: freepik

Как приготовить запеченную кукурузу

Початок кукурузы освободить от листьев, ополоснуть под водой. Обернуть в фольгу и выложить в форму для выпекания. Предварительно разогреть духовку до максимума, затем убавить до 200°C и поставить форму с кукурузой. Запекать 30 минут. Подготовить соус. Петрушку мелко порубить. Сливочное масло смешать с соком, цедрой лайма и петрушкой. Достать кукурузу, раскрыть от фольги и обильно смазать соусом. В конце посолить.

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