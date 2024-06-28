Закуски для пикника: простые и вкусные рецепты для летнего отдыха

Летний отдых на природе всегда сопровождается веселым застольем. Zakon.kz подобрал простые рецепты вкусных закусок, которые понравятся близким и гостям.

Закусочные пирожки с зеленью

Закусочные пирожки быстро и просто готовить. Начинка целиком состоит из различных видов зелени, которую можно менять и формировать по своему вкусу.

Ингредиенты:

Тесто слоеное (дрожжевое) – 500 г

Масло оливковое – 2 ст. ложки

Яйца – 1 шт.

Для начинки:

Петрушка – 1 пучок

Укроп – 1 пучок

Базилик – 1 пучок

Шпинат – 1 пучок

Лук зеленый – 1 пучок

Кинза – 1 пучок

Чеснок – 2 зубчика

Сырный крем – 150 г

Сыр пармезан – 50 г

Соль и перец по вкусу

Фото: freepik

Как приготовить закусочные пирожки с зеленью

Зелень помыть и просушить бумажным полотенцем, удалить стебли, оставив только листву для резки. Мелко порезать. В сковороду влить оливковое масло и слегка обжарить в нем чеснок. Затем чеснок вынуть и в этом масле немного притушить зелень, не более трех минут. Дать зелени остыть, слегка посолить, поперчить, добавить натертый на мелкой терке сыр пармезан и крем-чиз. Пласт готового слоеного теста раскатать толщиной не более 5 мм, вырезать в нем кружки для пирожков. Начинку выложить в центр каждого кружка, слепить пирожки, выложить их на противень, покрытый пергаментной бумагой. Перед тем, как поставить в духовку, смазать пирожки взбитым яйцом и посыпать кунжутом (при желании). Выпекать при 180°C около получаса до золотистого цвета.

Куриный рулет с паприкой

Очень хорошая мясная закуска для пикника, которую можно заранее приготовить и взять с собой на природу.

Ингредиенты:

Куриная грудка – 500 г

Паприка сладкая – 3 ч. ложки

Чеснок – 3 зубчика

Желатин – 2 ст. ложки

Перец черный (молотый) – 1 ч. ложка

Зелень (рубленая) – 1 ст. ложка

Соль и перец по вкусу

Фото: freepik

Как приготовить куриный рулет с паприкой

Чеснок пропустить через пресс. Смешать сухие ингредиенты, рубленую зелень, чеснок и соль в отдельной емкости. Филе порезать на крупные кубики и тщательно перемешать с подготовленной смесью. Накрыть и оставить на 10 минут при комнатной температуре. Затем, плотно утрамбовывая, уложить куриную массу в рукав для запекания. Завязать с обеих сторон и запекать в духовке при 200°C в течение полутора часов. Вынуть рулет из духовки и оставить остывать. После чего убрать в холодильник на 6-8 часов.

Кекс закусочный с вялеными помидорами, оливками и шпинатом

Закусочный кекс хорош тем, что его можно подавать как отдельную закуску, а можно использовать в качестве хлеба.

Ингредиенты:

Мука – 300 г

Яйца – 4 шт.

Молоко – 150 мл

Сыр пармезан – 50 г

Масло оливковое – 150 мл

Разрыхлитель для теста – 8 г

Помидоры вяленые (в масле) – 280 г

Оливки (без косточек) – 50 г

Каперсы (маринованные) – 1 ч. ложка

Шпинат – 4 веточки

Соль и перец по вкусу

Фото: freepik

Как приготовить кекс закусочный с вялеными помидорами, оливками и шпинатом

Вяленные помидоры выложить на бумажную салфетку, чтобы стекло масло. Масло нужно будет потом использовать для замеса теста. Помидоры и оливки порезать, добавить к ним каперсы. Пармезан натереть на крупной терке. Шпинат помыть и порезать крупно. Для теста взять большую емкость, высыпать туда муку, разрыхлитель, соль и перец. Отдельно соединить яйца, молоко и оливковое масло и масло от вяленных помидор. Все хорошо смешать венчиком. Добавить в муку, и снова хорошо перемешать. После чего добавить микс из помидор, пармезана и оливок с каперсами. Снова перемешать, накрыть полотенцем и дать немного постоять. Форму для кекса смазать оливковым маслом и слегка присыпать мукой. Тесто выложить в форму и выпекать в духовке при температуре 180°C в течение 30-40 минут. После выпекания дать постоять в выключенной духовке еще 10 минут.

Грибы с начинкой

Для этого блюда понадобятся шампиньоны с большой шляпкой.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 8 шт.

Куриное филе – 150 г

Сыр твердый – 70 г

Лук (репчатый) – 1 шт.

Соль и перец по вкусу

Фото: freepik

Как приготовить грибы с начинкой

Подготовить начинку. Лук и филе порезать мелкими кубиками. Отделить ножки грибов от шляпок и тоже мелко порезать. Обжарить все на растительном масле, в конце посолить и поперчить. Дать немного остыть и выложить в шляпки от грибов. Поместить в форму и запекать при температуре 180°C в течение 20 минут. Сыр натереть на мелкой терке, достать грибы из духовки, посыпать сыром грибы и продолжить выпекать 5 минут.

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