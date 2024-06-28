Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Закуски для пикника: простые и вкусные рецепты для летнего отдыха

Закуски для пикника, простые и вкусные рецепты для летнего отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 15:33 Фото: pexels
Летний отдых на природе всегда сопровождается веселым застольем. Zakon.kz подобрал простые рецепты вкусных закусок, которые понравятся близким и гостям.

Закусочные пирожки с зеленью

Закусочные пирожки быстро и просто готовить. Начинка целиком состоит из различных видов зелени, которую можно менять и формировать по своему вкусу.

Ингредиенты:

Тесто слоеное (дрожжевое) – 500 г

Масло оливковое – 2 ст. ложки

Яйца – 1 шт.

Для начинки:

Петрушка – 1 пучок

Укроп – 1 пучок

Базилик – 1 пучок

Шпинат – 1 пучок

Лук зеленый – 1 пучок

Кинза – 1 пучок

Чеснок – 2 зубчика

Сырный крем – 150 г

Сыр пармезан – 50 г

Соль и перец по вкусу

Закуски для пикника: простые и вкусны рецепты для летнего отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 15:33

Фото: freepik

Как приготовить закусочные пирожки с зеленью

Зелень помыть и просушить бумажным полотенцем, удалить стебли, оставив только листву для резки. Мелко порезать. В сковороду влить оливковое масло и слегка обжарить в нем чеснок. Затем чеснок вынуть и в этом масле немного притушить зелень, не более трех минут. Дать зелени остыть, слегка посолить, поперчить, добавить натертый на мелкой терке сыр пармезан и крем-чиз. Пласт готового слоеного теста раскатать толщиной не более 5 мм, вырезать в нем кружки для пирожков. Начинку выложить в центр каждого кружка, слепить пирожки, выложить их на противень, покрытый пергаментной бумагой. Перед тем, как поставить в духовку, смазать пирожки взбитым яйцом и посыпать кунжутом (при желании). Выпекать при 180°C около получаса до золотистого цвета.

Куриный рулет с паприкой

Очень хорошая мясная закуска для пикника, которую можно заранее приготовить и взять с собой на природу.

Ингредиенты:

Куриная грудка – 500 г

Паприка сладкая – 3 ч. ложки

Чеснок – 3 зубчика

Желатин – 2 ст. ложки

Перец черный (молотый) – 1 ч. ложка

Зелень (рубленая) – 1 ст. ложка

Соль и перец по вкусу

Закуски для пикника: простые и вкусны рецепты для летнего отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 15:33

Фото: freepik

Как приготовить куриный рулет с паприкой

Чеснок пропустить через пресс. Смешать сухие ингредиенты, рубленую зелень, чеснок и соль в отдельной емкости. Филе порезать на крупные кубики и тщательно перемешать с подготовленной смесью. Накрыть и оставить на 10 минут при комнатной температуре. Затем, плотно утрамбовывая, уложить куриную массу в рукав для запекания. Завязать с обеих сторон и запекать в духовке при 200°C в течение полутора часов. Вынуть рулет из духовки и оставить остывать. После чего убрать в холодильник на 6-8 часов.

Кекс закусочный с вялеными помидорами, оливками и шпинатом

Закусочный кекс хорош тем, что его можно подавать как отдельную закуску, а можно использовать в качестве хлеба.

Ингредиенты:

Мука – 300 г

Яйца – 4 шт.

Молоко – 150 мл

Сыр пармезан – 50 г

Масло оливковое – 150 мл

Разрыхлитель для теста – 8 г

Помидоры вяленые (в масле) – 280 г

Оливки (без косточек) – 50 г

Каперсы (маринованные) – 1 ч. ложка

Шпинат – 4 веточки

Соль и перец по вкусу

Закуски для пикника: простые и вкусны рецепты для летнего отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 15:33

Фото: freepik

Как приготовить кекс закусочный с вялеными помидорами, оливками и шпинатом

Вяленные помидоры выложить на бумажную салфетку, чтобы стекло масло. Масло нужно будет потом использовать для замеса теста. Помидоры и оливки порезать, добавить к ним каперсы. Пармезан натереть на крупной терке. Шпинат помыть и порезать крупно. Для теста взять большую емкость, высыпать туда муку, разрыхлитель, соль и перец. Отдельно соединить яйца, молоко и оливковое масло и масло от вяленных помидор. Все хорошо смешать венчиком. Добавить в муку, и снова хорошо перемешать. После чего добавить микс из помидор, пармезана и оливок с каперсами. Снова перемешать, накрыть полотенцем и дать немного постоять. Форму для кекса смазать оливковым маслом и слегка присыпать мукой. Тесто выложить в форму и выпекать в духовке при температуре 180°C в течение 30-40 минут. После выпекания дать постоять в выключенной духовке еще 10 минут.

Грибы с начинкой

Для этого блюда понадобятся шампиньоны с большой шляпкой.

Ингредиенты: 

Шампиньоны – 8 шт.

Куриное филе – 150 г

Сыр твердый – 70 г

Лук (репчатый) – 1 шт.

Соль и перец по вкусу

Закуски для пикника: простые и вкусны рецепты для летнего отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 15:33

Фото: freepik

Как приготовить грибы с начинкой

Подготовить начинку. Лук и филе порезать мелкими кубиками. Отделить ножки грибов от шляпок и тоже мелко порезать. Обжарить все на растительном масле, в конце посолить и поперчить. Дать немного остыть и выложить в шляпки от грибов. Поместить в форму и запекать при температуре 180°C в течение 20 минут. Сыр натереть на мелкой терке, достать грибы из духовки, посыпать сыром грибы и продолжить выпекать 5 минут.

Ранее Zakon.kz опубликовал рецепты популярных закусок: элементарный пирог с молодой капустой, малосольные огурчики, картофельное печенье с сыром и прованскими травами и слоеные ушки с соусом песто из петрушки. Материал можно прочесть здесь.

Читайте также

советы, врач
Эксперт посоветовал применять простые способы для снижения давления
Ольга Снежина
Интересное 2024 год Еда Отдых
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: