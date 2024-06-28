Закуски для пикника: простые и вкусные рецепты для летнего отдыха
Закусочные пирожки с зеленью
Закусочные пирожки быстро и просто готовить. Начинка целиком состоит из различных видов зелени, которую можно менять и формировать по своему вкусу.
Ингредиенты:
Тесто слоеное (дрожжевое) – 500 г
Масло оливковое – 2 ст. ложки
Яйца – 1 шт.
Для начинки:
Петрушка – 1 пучок
Укроп – 1 пучок
Базилик – 1 пучок
Шпинат – 1 пучок
Лук зеленый – 1 пучок
Кинза – 1 пучок
Чеснок – 2 зубчика
Сырный крем – 150 г
Сыр пармезан – 50 г
Соль и перец по вкусу
Фото: freepik
Как приготовить закусочные пирожки с зеленью
Зелень помыть и просушить бумажным полотенцем, удалить стебли, оставив только листву для резки. Мелко порезать. В сковороду влить оливковое масло и слегка обжарить в нем чеснок. Затем чеснок вынуть и в этом масле немного притушить зелень, не более трех минут. Дать зелени остыть, слегка посолить, поперчить, добавить натертый на мелкой терке сыр пармезан и крем-чиз. Пласт готового слоеного теста раскатать толщиной не более 5 мм, вырезать в нем кружки для пирожков. Начинку выложить в центр каждого кружка, слепить пирожки, выложить их на противень, покрытый пергаментной бумагой. Перед тем, как поставить в духовку, смазать пирожки взбитым яйцом и посыпать кунжутом (при желании). Выпекать при 180°C около получаса до золотистого цвета.
Куриный рулет с паприкой
Очень хорошая мясная закуска для пикника, которую можно заранее приготовить и взять с собой на природу.
Ингредиенты:
Куриная грудка – 500 г
Паприка сладкая – 3 ч. ложки
Чеснок – 3 зубчика
Желатин – 2 ст. ложки
Перец черный (молотый) – 1 ч. ложка
Зелень (рубленая) – 1 ст. ложка
Соль и перец по вкусу
Фото: freepik
Как приготовить куриный рулет с паприкой
Чеснок пропустить через пресс. Смешать сухие ингредиенты, рубленую зелень, чеснок и соль в отдельной емкости. Филе порезать на крупные кубики и тщательно перемешать с подготовленной смесью. Накрыть и оставить на 10 минут при комнатной температуре. Затем, плотно утрамбовывая, уложить куриную массу в рукав для запекания. Завязать с обеих сторон и запекать в духовке при 200°C в течение полутора часов. Вынуть рулет из духовки и оставить остывать. После чего убрать в холодильник на 6-8 часов.
Кекс закусочный с вялеными помидорами, оливками и шпинатом
Закусочный кекс хорош тем, что его можно подавать как отдельную закуску, а можно использовать в качестве хлеба.
Ингредиенты:
Мука – 300 г
Яйца – 4 шт.
Молоко – 150 мл
Сыр пармезан – 50 г
Масло оливковое – 150 мл
Разрыхлитель для теста – 8 г
Помидоры вяленые (в масле) – 280 г
Оливки (без косточек) – 50 г
Каперсы (маринованные) – 1 ч. ложка
Шпинат – 4 веточки
Соль и перец по вкусу
Фото: freepik
Как приготовить кекс закусочный с вялеными помидорами, оливками и шпинатом
Вяленные помидоры выложить на бумажную салфетку, чтобы стекло масло. Масло нужно будет потом использовать для замеса теста. Помидоры и оливки порезать, добавить к ним каперсы. Пармезан натереть на крупной терке. Шпинат помыть и порезать крупно. Для теста взять большую емкость, высыпать туда муку, разрыхлитель, соль и перец. Отдельно соединить яйца, молоко и оливковое масло и масло от вяленных помидор. Все хорошо смешать венчиком. Добавить в муку, и снова хорошо перемешать. После чего добавить микс из помидор, пармезана и оливок с каперсами. Снова перемешать, накрыть полотенцем и дать немного постоять. Форму для кекса смазать оливковым маслом и слегка присыпать мукой. Тесто выложить в форму и выпекать в духовке при температуре 180°C в течение 30-40 минут. После выпекания дать постоять в выключенной духовке еще 10 минут.
Грибы с начинкой
Для этого блюда понадобятся шампиньоны с большой шляпкой.
Ингредиенты:
Шампиньоны – 8 шт.
Куриное филе – 150 г
Сыр твердый – 70 г
Лук (репчатый) – 1 шт.
Соль и перец по вкусу
Фото: freepik
Как приготовить грибы с начинкой
Подготовить начинку. Лук и филе порезать мелкими кубиками. Отделить ножки грибов от шляпок и тоже мелко порезать. Обжарить все на растительном масле, в конце посолить и поперчить. Дать немного остыть и выложить в шляпки от грибов. Поместить в форму и запекать при температуре 180°C в течение 20 минут. Сыр натереть на мелкой терке, достать грибы из духовки, посыпать сыром грибы и продолжить выпекать 5 минут.
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