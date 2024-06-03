Названо неожиданное свойство чеснока

Чеснок издавна считается природным антибиотиком. Кто-то любит добавлять его в блюда во время готовки из-за аромата и вкуса. Оказывается, есть у чеснока еще одно необычное свойство, сообщает Zakon.kz.

Полезные свойства чеснока

Чеснок содержит сложные белки и углеводы, а также витамин B, натрий, калий и магний.

В нем довольно много аллицина (органическое соединение, обладающее бактерицидным и фунгицидным действием), соединения серы, которое может быть полезно для борьбы с некоторыми вирусами. Кроме того, чеснок содержит антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые улучшают функционирование практически всех систем организма.

Считается, что регулярное употребление чеснока поддерживает систему кровообращения. Может снизить уровень плохого холестерина и регулировать кровяное давление. Чеснок рекомендуют при нарушениях обмена веществ и респираторных проблемах. Считается, что он предотвращает преждевременное старение, подавляя активность свободных радикалов и тем самым останавливая появление морщин.

Положите чеснок под подушку

И вот, есть у чеснока еще одно полезное свойство – это старое народное средство от бессонницы. Запах чеснока может иметь седативный эффект, который помогает расслабиться и проспать всю ночь. Может показаться странным, что такой сильный и отчетливый запах может успокаивать, но многие люди подтверждают, что это работает, пишет ИноСМИ.

Одной из причин "седативных" свойств чеснока может быть то, что его запах помогает прочистить каналы в носу, и мы начинаем лучше дышать.

Магний гарантирует глубокий восстанавливающий сон, помогая поддерживать здоровый уровень ГАМК (гамма-аминомасляная кислота), который является нейротрансмиттером, снижающим активность нейронов в головном мозге и центральной нервной системе. Что, в свою очередь, улучшает расслабление и снижает стресс. Считается, что калий повышает эффективность сна и уменьшает количество эпизодов пробуждения. Если вы получаете достаточно этих питательных веществ в своем ежедневном рационе, нет необходимости есть чеснок перед сном. Если же вы хотите попробовать, есть народное средство.

Рецепт домашнего средства от бессонницы с чесноком в главной роли

Речь идет о теплом молоке и чесночном напитке. Прокипятите измельченный зубчик чеснока в стакане молока около трех минут. Можно также добавить гвоздику. Дайте смеси остыть, вытащите гвоздику и добавьте чайную ложку меда. Пейте домашнее средство от бессонницы примерно за 30 минут до того, как лечь спать, чтобы получить наилучший эффект.

Если же вы чувствуете отвращение при одной мысли о том, чтобы выпить эту смесь, можно использовать чеснок в капсулах. Он действует не так эффективно, как свежий, но лучше, чем ничего. Важно помнить, что высокие дозы чеснока могут не сочетаться с некоторыми лекарствами, а в биодобавках содержатся разные дозы чеснока. Лучше всего поговорить с врачом, если вы собираетесь использовать препарат.

Ну и не стоит забывать, что у чеснока есть противопоказания.

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