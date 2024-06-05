Какие ягоды нужно есть в июне, рассказали эксперты

Специалисты "Роспотребнадзора" рассказали о ягодах июня, то есть каким ягодам которые созревают в естественных условиях в этом месяце лучше отдать предпочтение, сообщает Zakon.kz.

В организации напомнили, что с наступлением лета на рынках и в магазинах появляется большой ассортимент ягод.

Однако предпочтение стоит отдать именно сезонным видам, которые созревают в естественных условиях.

Итак, ягоды июня:

клубника;

земляника;

черника;

вишня;

черешня;

смородина.

Именно в этот месяц они принесут наибольшую пользу.

В "Роспотребнадзоре" также отметили, что ягоды лучше всего есть свежими, без сахара. Так полезные вещества и микроэлементы лучше усваиваются. И не следует смешивать кислые ягоды со сладкими.

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