Какие ягоды нужно есть в июне, рассказали эксперты
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Специалисты "Роспотребнадзора" рассказали о ягодах июня, то есть каким ягодам которые созревают в естественных условиях в этом месяце лучше отдать предпочтение, сообщает Zakon.kz.
В организации напомнили, что с наступлением лета на рынках и в магазинах появляется большой ассортимент ягод.
Однако предпочтение стоит отдать именно сезонным видам, которые созревают в естественных условиях.
Итак, ягоды июня:
- клубника;
- земляника;
- черника;
- вишня;
- черешня;
- смородина.
Именно в этот месяц они принесут наибольшую пользу.
В "Роспотребнадзоре" также отметили, что ягоды лучше всего есть свежими, без сахара. Так полезные вещества и микроэлементы лучше усваиваются. И не следует смешивать кислые ягоды со сладкими.
Ранее мы публиковали три рецепта охлаждающего лимонада на июньскую жару.
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