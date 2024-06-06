Мастер-класс: все, что нужно знать о барбекю для идеального гриль-пати

В теплые летние дни особенно хорошо зажарить мясо или рыбу на барбекю на даче или пикнике. Как правильно выбрать и замариновать продукты, чтобы блюдо было сочным и ароматным, в материале Zakon.kz.

Качество продуктов для барбекю: выбираем лучшие ингредиенты

Гриль подчеркивает вкус мяса и рыбы, некачественные продукты спрятать за специями и маринадом не получиться. Специалисты советуют выбирать для блюд на гриле только свежие продукты. Не стоит также покупать готовое маринованное мясо, так как реальный срок маринации не известен, и даже хороший изначальный продукт он может высушить. Возможно также, что производитель, напротив, за ароматным маринадом прячет несвежий продукт. При выборе мяса или рыбы надавите на кусок пальцами, если продукт свежий, то он быстро вернется к прежнему виду. Если вмятина остается, то перед вами залежалый товар.





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Правильная техника для барбекю: секреты успешного гриля

В последние годы в продаже можно увидеть газовые и электрические модели барбекю. Их плюс – не нужно запасаться дровами или углями, а температуру легко установить с помощью регулятора. Помимо этого, устройство можно установить дома или на террасе. Большой минус таких моделей – у приготовленного мяса или рыбы нет приятного аромата дымка. Поэтому пока альтернативы для дачи или пикника угольному грилю-барбекю с термометром, вентиляционными отверстиями и системой извлечения золы, нет. Другой популярный вариант – печь хоспер, плюс которого – меньший расход угля. На рынке также представлены модели универсальной смокер-коптильни, в состав которой входят: гриль, мангал, барбекю и коптильню. Смокер-коптильни работают на углях или дровах.

Нужно ли мариновать мясо перед барбекю: экспертное мнение

Повара считают, что нужно мариновать мясо или рыбу для барбекю. Маринад делает мясо более мягким и сочным, но необходимо придерживаться умеренности и не использовать уксус. Если мясо и рыба свежие, то время маринации лучше сократить. Можно подержать куски в маринаде минут 5-10, после чего выложить на решетку и пожарить. Существует несколько щадящих и вкусных рецептов маринада.

Горчично-медовый маринад. Пучок тархуна мелко порезать. Смешать в емкости 100 мл воды, 200 г дижонской горчицы, 150 г горчицы с зернышками, 150 г жидкого меда, 300 мл растительного масла. Добавить резанный тархун, все смешать, посолить и поперчить по вкусу.



Маринад на белом вине. Этот маринад хорошо подходит для рыбы. В емкости смешать: 300 мл вина, 200 мл соевого соуса, 100 мл растительного масла, 4 ст. ложки сахара, 100 г измельченного свежего имбиря, мелко порубленную зелень (по желанию), соль-перец по вкусу.





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Что еще можно приготовить на барбекю: необычные идеи для гриля

Помимо мяса и рыбы на барбекю можно приготовить овощи или грибы. Это могут быть отдельные блюда или гарнир к мясу с рыбой. Большой популярностью пользуются шашлычки с помидорами, цукини и шампиньонами, хорошо приправленные оливковым маслом, чесноком и специями (по вкусу). Другой вариант – обжарить ломти хлеба, лаваш с двух сторон на решетке, натереть чесноком и выложить на блюдо поверх приготовленного мяса или рыбы. Другая закуска на скорую руку – лаваш и сыр с зеленью для начинки. На барбекю можно поджарить любые мясные продукты: сосиски, сардельки, колбасу, котлеты и т. д.

Как подготовить продукты для барбекю: шаг за шагом инструкция

Для приготовления барбекю необходимо использовать только размороженное мясо. Лучше размораживать его в холодильнике, а не в микроволновке или под струей теплой воды. Это существенно ухудшит вкус блюда. Наилучший вариант для барбекю – свежее мясо или рыба. Перед приготовлением нужно очистить мясо от пленок и нарезать поперек волокон, тогда блюдо получится сочным. Рыбу разделать, очистить от чешуи и порезать на порционные куски (при желании). Кальмары перед приготовлением необходимо обдать кипятком и очистить от пленки. Креветки достаточно помыть – их можно обжаривать в панцире. К слову, вместо маринада можно обмазать кусочки растительным или оливковым маслом, смешанным с лимонным соком, специями (по желанию) и солью.





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Несколько секретов барбекю: улучшаем вкус блюд

Существует несколько поварских приемов для того, чтобы мясо получилось сочным, а корочка поджаристой. Для этого нужно использовать хорошо разогретые угли, они должны быть горячими и давать хороший жар. Как правило, угли доходят до нужной температуры за полчаса. Проверить температуру можно, поднеся руку к углям на расстоянии 20 см, если чувствуется сильный жар и не получается выдержать даже несколько секунд, то можно начинать обжарку барбекю. Для большего аромата блюда можно положить на угли веточку розмарина или тимьяна.