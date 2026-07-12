Гормональный баланс после 40 лет: какие обследования стоит проходить ежегодно

С возрастом гормональный фон постепенно меняется, влияя на самочувствие, обмен веществ и работу внутренних органов. Эндокринолог рассказала, какие проверки стоит проходить хотя бы раз в год после 40 лет. Подробнее – на Zakon.kz.

После 40 лет в организме начинают происходить естественные гормональные изменения, которые могут влиять на обмен веществ, сон, настроение, вес, либидо и состояние сердечно-сосудистой системы. Многие симптомы люди часто связывают со стрессом или усталостью, хотя причиной могут быть возрастные изменения гормонального фона.

Об этом порталу "Доктор Питер" рассказала Юлия Чурносова, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, ведущий эндокринолог Московской клиники.

Что происходит у женщин

Постепенно снижается функция яичников и уровень эстрадиола, что может привести к:

изменениям менструального цикла и приближению менопаузы;

повышению риска атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний;

ухудшению работы щитовидной железы (усталость, набор веса, сухость кожи, выпадение волос, зябкость);

развитию инсулинорезистентности и повышению риска сахарного диабета 2-го типа.

Ежегодно рекомендуется:

осмотр у гинеколога;

мазок на онкоцитологию;

УЗИ органов малого таза (по рекомендации врача);

анализы на ФСГ, эстрадиол и ТТГ;

контроль глюкозы крови и, при необходимости, инсулина;

липидный профиль (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды).

Что важно мужчинам

После 40 лет уровень тестостерона постепенно снижается – примерно на 1–2% в год. Это может проявляться:

снижением либидо и эректильной функции;

усталостью, раздражительностью;

уменьшением мышечной массы и увеличением жировой ткани;

повышением риска заболеваний простаты;

развитием инсулинорезистентности и метаболического синдрома.

Ежегодное обследование включает:

осмотр у уролога-андролога;

анализ на ПСА для оценки состояния простаты;

общий тестостерон (при симптомах дефицита – дополнительное обследование);

ТТГ для оценки функции щитовидной железы;

пролактин при снижении либидо или нарушении эректильной функции;

глюкозу крови, при необходимости – инсулин;

липидный профиль;

контроль уровня витамина D.

Важно помнить

Юлия Чурносова подчеркивает, что результаты анализов должен оценивать врач с учетом возраста, симптомов и сопутствующих заболеваний. Самостоятельно начинать прием гормональных препаратов не стоит: например, снижение тестостерона не всегда требует заместительной терапии – иногда достаточно скорректировать образ жизни, нормализовать сон, снизить вес и уменьшить уровень стресса.

Регулярные профилактические осмотры помогают выявить нарушения на ранней стадии и своевременно начать лечение, что значительно повышает его эффективность.

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