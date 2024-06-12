Хосты в ландшафтном дизайне: куда посадить и как ухаживать

Хоста – это многолетний цветок, нашедший признание в мире садоводства не за красоту бутона, а за роскошные декоративные листья. О том, какие виды хосты существуют и как их использовать в ландшафтном дизайне сада, в материале Zakon.kz.

Как используют хосты в ландшафтном дизайне малоуходного сада

Современный сад не может обойтись без хост, которые используются в ландшафтном дизайне различным образом. Хосты высаживают в качестве бордюра вдоль дорожек, используют в составе миксбордеров, где они прекрасно гармонируют с другими растениями и цветами. Хостами засаживают теневые участки сада, места под деревьями. Особенно хороша хоста, высаженная в прибрежной зоне водоемов в саду. Растение используют для формирования японского сада, известно превосходное сочетание зеленой фактурной листвы и мелкого светлого гравия. Это только часть из бесчисленного числа вариантов применения хосты для украшения сада – даже малая группа из растений способна преобразить участок и сделать его стильным и элегантным. Бытует даже шутка, если не знаете, что посадить на каком-то участке саде, посадите хосту, она закроет неприглядное место и сделает его приятным глазу.





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Какие декоративные качества хосты используют дизайнеры

Дизайнеры и садоводы ценят хосту за красоту и разнообразие окраски и фактур листвы, создающей роскошные пятна из зелени в саду. В настоящее время популярными считаются порядка 25 видов хосты, а общее число сортов превышает несколько сотен. Все они отличаются по величине листа, его расцветке. Палитра включает тона от яркого сочного зеленого цвета до голубовато-зеленых оттенков. Существуют также виды, у которых листва имеет по краю светлый яркий кант. Фактура листа богата на разнообразие – они бывают гладкими и рельефными: морщинистые, волнистые, "вафельные", поверхность листа при этом может быть гладкой или матовой. В зависимости от сорта меняется также форма листа – она может быть широкой, узкой, сердцевидной и ланцетовидной. Кусты хосты бывают компактными и "рыхлыми".

Высота растения колеблется от 10 см у карликовых сортов до гигантов, которые достигают до 70 см и более в высоту. Самая популярная группа среднерослых и средних хост, насчитывающая наибольшее число видов, имеет высоту от 30 см до 50 см.

Самые популярные виды хосты

За последние десятилетия определилась фавориты среди ландшафтных дизайнеров и садоводов.

Хоста Зибольда. Имеет серо-зеленый, или сизо-зеленый цвет листвы. Цветение обильное. От нее было выведено несколько других популярных сортов.





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Блу Энджел (Blue Angel). Взрослое растение вырастает до метра в диаметре и по высоте. Цвет листа голубоватый.



Биг Дэдди (Big Daddy). Внешне похож на Блу Энджел, только меньше по объему и высоте – около 65 см. Листья голубоватые, "вафельные" с чуть загнутыми вверх краями.

Элеганс (Elegans). Крупнолистная хоста в голубовато-зеленых тонах.

Блу Кадет (Blue Cadet). Клон Блу Энджел с меньшей высотой до 40 см. Куст плотный, листья слегка морщинистые, в голубовато-зеленых тонах.

Хоста подорожниковая. Растение получило название из-за формы листа, внешне напоминающей гигантский лист подорожника. Лист сочно-зеленого цвета с яйцевидно-округлой формой с выраженным кончиком. При цветении выбрасывает стрелки с бутонами белого цвета высотой до 60 см.

Альбомаргината (Albomarginata). Вид хосты волнистой, имеющий ярко-оливковую листву с белоснежным контуром.

Хоста прямолистная. Имеет темно-зеленые вытянутые листья с матовой поверхностью. Длина листа достигает 20 см.



Август Мун (August Moon). Хоста высотой около 50 см с округло-сердцевидными листьями зеленовато-желтого окраса.

Авокадо (Avocado). Куст достигает в высоту 60 см, листья выпуклые с золотисто-зеленым центром и широкой темно-зеленой каймой.

Винтер Сноу (Winter Snow). Сорт крупной хосты с высотой до 65 см, диаметром куста до 1,5 м. Листья блестящие, плотные, с каймой кремового оттенка.





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В каждом регионе может быть дополнительный список сортов хосты, существует также возможность заказать редкий вид через интернет-магазин. При выборе важно учитывать предпочтения хосты по солнцу, большинство видов хорошо себя чувствует только в тенистой или частично тенистой части сада.



Как посадить хосту

Обычно хосты в открытый грунт сажают весной, когда земля стала теплой, или в июне. Если растение было выращено в питомнике и имеется земельный ком вокруг корней, то посадить хосту можно в любое время. Это оптимальный вариант для посадочного материала, нет необходимости возиться с семенами и самим выращивать цветок. В этом случае хоста хорошо приживается на новом месте и не требует пересадки. В лунку перед посадкой необходимо добавить органическое удобрение и по окончании работ обязательно хорошо полить.

Как ухаживать за хостой

Садоводы ценят хосту не только за ее декоративность, но и неприхотливость. Как правило, за лето достаточно всего пару-тройку раз внести удобрения и поливать с периодичностью раз в неделю, если не жаркий климат. При поливе необходимо следить, чтобы вода не попадала на листья, а была направлена к корням. Хорошо отзывается цветок на мульчирование. Садоводческий прием, который дает неплохой декоративный эффект, снижает рост сорняков и уменьшает необходимость в поливе. Главный вредитель для хост – это слизняки, обычно их собирают вручную либо применяют специальные препараты. Лучше своевременно следить за увядшими стеблями растения и сразу же выламывать их из куста. Такой прием поможет сохранить плотность куста, чтобы он впоследствии не стал "разваливаться".